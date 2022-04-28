Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной

США и Польша прорабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над частью Украины. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

В пресс-бюро СВР журналистам пояснили, что первым этапом "воссоединения" должен стать ввод польских военных в западные области Украины под лозунгом защиты от "российской агрессии".

"По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине", — сказал Нарышкин.

По его словам, сейчас администрация президента США Джо Байдена обсуждает с руководством Польши модальности грядущей миссии.

Руководитель СВР подчеркнул: судя по предварительным договорённостям, эта миссия пройдёт без мандата Североатлантического альянса, однако к ней смогут присоединиться любые государства, которые пожелают пойти на такой шаг.