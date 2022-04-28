США и Польша прорабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над частью Украины. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
В пресс-бюро СВР журналистам пояснили, что первым этапом "воссоединения" должен стать ввод польских военных в западные области Украины под лозунгом защиты от "российской агрессии".
"По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине", — сказал Нарышкин.
По его словам, сейчас администрация президента США Джо Байдена обсуждает с руководством Польши модальности грядущей миссии.
Руководитель СВР подчеркнул: судя по предварительным договорённостям, эта миссия пройдёт без мандата Североатлантического альянса, однако к ней смогут присоединиться любые государства, которые пожелают пойти на такой шаг.
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