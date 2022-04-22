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Автор Антон Куликов

Польский генерал: Джонсон раскрыл Путину военную тайну

Мир

Вновь на сцене замечательный персонаж — польский генерал в отставке, бывший командующий Сухопутными силами Войска Польского Вальдемар Скшипчак. Тот самый, что выдвинул претензии на Калининград.

Польский генерал: Джонсон раскрыл Путину военную тайну

Только теперь от него досталось не менее "замечательному" деятелю. А именно — британскому премьер-министру Борису Джонсону. Пан Скшипчак обвинил мистера Джонсона в том, что тот "выболтал" военную тайну.

Так он прокомментировал заявление британского премьер-министра о том, что украинские военные проходят обучение по использованию переданной им техники как в Великобритании, так и в Польше.

"Могу сказать, что в данный момент мы учим украинцев в Польше применять средства противовоздушной обороны, а в Великобритании — использовать бронированные машины", — сказал Джонсон.

По некоторым данным, Великобритания планирует отправить 120 бронированных машин, в которые входят 80 бронетранспортеров Mastiff, Husky и Wolfhound, а также машины разведки Spartan, медицинские Samaritan, ремонтно-эвакуационные Samson и командно-штабные Sultan.

Однако заявление британского премьер-министра не понравились Вальдемару Скшипчаку, который счёл, что союзник по НАТО с берегов Туманного Альбиона разглашает военную тайну.

"Такие высказывания — это искушение злом. Трудно представить, что, когда мы были в заграничных командировках, кто-то из политиков рассказывал о наших планах или тренингах по телевидению. Премьер-министр Великобритании раскрывает военную тайну", — цитирует отставного польского генерала сайт EurAsia Daily.

По словам Скшипчака, подобные заявления оставляют свободу действий президенту России, который теперь хорошо информирован о намерениях Запада.

"Военная подготовка — дело секретное. Пусть человек сдерживается и думает, прежде чем говорить такие вещи. Премьер-министр может не знать об этом, но такими заявлениями он ставит под угрозу успех всей военной операции, а также безопасность солдат", — заявил Скшипчак.

Сам отставной генерал, впрочем, тщательным подбором формулировок тоже "не страдает". Вот, например, что он говорил о Калининграде: "Исторически Калининградская область является территорией, находящейся под российской оккупацией с 1945 года <…> исторически это была территория, которая находилась в руках Пруссии, и теперь стоило бы говорить об этой территории, как мы в своё время говорили о землях отвоёванных…"

Так что соперники в умении формулировать свои мысли подобрались достойные — что отставной польский генерал, что действующий британский премьер-министр.

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"Польша заражена бациллой ненависти к России"
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша украина борис джонсон вальдемар скшипчак калининградская область
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