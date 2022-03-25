Польский генерал: Калининградская область — это земли Польши

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о претензиях на Калининградскую область. Пока, надо сказать, от своего имени. Хотя что у Скшипчака на языке, то у польских властей вполне может быть на уме.

"Калининградская область — это оккупированная территория Польши. Стоит спросить за эти земли!", — цитирует отставного польского генерала издание EurAsia Daily. "У нас тоже есть оружие, и в своё время мы дадим адекватный ответ на то, чем вы нам угрожаете. Исторически Калининградская область является территорией, находящейся под российской оккупацией с 1945 года. Под оккупацией! Надо сказать: это никогда не было территорией России. Это первое. Во-вторых: исторически это была территория, которая находилась в руках Пруссии, и теперь стоило бы говорить об этой территории, как мы в своё время говорили о землях отвоёванных…", — заявил бывший командующий польскими Сухопутными войсками.

По мнению отставного генерала, "мы имеем право претендовать на ту территорию, которую Россия оккупирует". И по его словам, сегодня Калининградская область "не имеет военного потенциала".

Неужто отставной генерал собирается призвать руководство Польши это проверить? Но это, скажем так, весьма самонадеянно.

Впрочем, Вальдемара Скшипчака в самой Польше давно уже именуют "генералом диванных войск". Он постоянно выдаёт весьма экстравагантные комментарии по политическим событиям. Даром что в прошлом занимал высокий пост.

Например, летом прошлого года, комментируя кризис с мигрантами на белорусско-польской границе, пан Скшипчак заявлял, что в случае чего польская армия может захватить Белоруссию за три дня. В связи с чем один из комментаторов заметил, что генерал, судя по всему, пересмотрел кинофильмов.

Кроме того, Вальдемар Скшипчак ранее уже говорил и про Калининградскую область. По его мнению, войска НАТО способны занять этот российский регион за два-четыре дня. Это заявление тоже вызвало массу недоумённых комментариев.