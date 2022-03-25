EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Польский генерал: Калининградская область — это земли Польши

Мир

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о претензиях на Калининградскую область. Пока, надо сказать, от своего имени. Хотя что у Скшипчака на языке, то у польских властей вполне может быть на уме.

Польский генерал: Калининградская область — это земли Польши

"Калининградская область — это оккупированная территория Польши. Стоит спросить за эти земли!", — цитирует отставного польского генерала издание EurAsia Daily.

"У нас тоже есть оружие, и в своё время мы дадим адекватный ответ на то, чем вы нам угрожаете. Исторически Калининградская область является территорией, находящейся под российской оккупацией с 1945 года. Под оккупацией! Надо сказать: это никогда не было территорией России. Это первое. Во-вторых: исторически это была территория, которая находилась в руках Пруссии, и теперь стоило бы говорить об этой территории, как мы в своё время говорили о землях отвоёванных…", — заявил бывший командующий польскими Сухопутными войсками.

По мнению отставного генерала, "мы имеем право претендовать на ту территорию, которую Россия оккупирует". И по его словам, сегодня Калининградская область "не имеет военного потенциала". 

Неужто отставной генерал собирается призвать руководство Польши это проверить? Но это, скажем так, весьма самонадеянно.

Впрочем, Вальдемара Скшипчака в самой Польше давно уже именуют "генералом диванных войск". Он постоянно выдаёт весьма экстравагантные комментарии по политическим событиям. Даром что в прошлом занимал высокий пост.

Например, летом прошлого года, комментируя кризис с мигрантами на белорусско-польской границе, пан Скшипчак заявлял, что в случае чего польская армия может захватить Белоруссию за три дня. В связи с чем один из комментаторов заметил, что генерал, судя по всему, пересмотрел кинофильмов.

Кроме того, Вальдемар Скшипчак ранее уже говорил и про Калининградскую область. По его мнению, войска НАТО способны занять этот российский регион за два-четыре дня. Это заявление тоже вызвало массу недоумённых комментариев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Куликов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы вальдемар скшипчак калининградская область
Sberbank
Новости
Отец Ивана Урганта сообщил, что телеведущий находится в России
Снова оскорбил: Байден опять назвал Путина "военным преступником"
Bloomberg: Spotify уходит из России
Минфин Германии призвал немецкие компании не оплачивать российский газ рублями
Эрдогана возмутили слова Макрона о "смерти мозга НАТО"
Польский генерал: Калининградская область — это земли Польши
Президент Латвии похвалился, что его страна легко обойдётся без российского газа
Митрахович назвал единственный способ для Европы отказаться от российского газа
Байден назвал санкции против России самыми тяжёлыми в мировой истории
Россия обещает обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине
Популярное
Силовые структуры
Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"

Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.

Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"
Россия взяла курс на присоединение Украины
Новости Украины
Россия взяла курс на присоединение Украины
Экономика и бизнес
"Гении!" — Хазин восхитился провокацией Штатов одновременно против России и ЕС
Мир. Новости мира
Бойцы из Чечни подняли флаг с изображением Кадырова во время боя на Украине
Любовь Степушова Неожиданный союзник: Бразилия поддерживает Россию по всем направлениям Любовь Степушова Усам Оздемиров Электронные деньги сбросят с пьедестала систему SWIFT Усам Оздемиров Ирина Шлионская Хотите на Марс? Будьте готовы стать веганами! Ирина Шлионская
Общество
Украинский рэпер Потап отказался от российских музыкальных премий
Мир. Новости мира
В Минобороны РФ заявили об уничтожении базы подготовки наёмников на Украине
Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы
Экономика и бизнес
Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы
Последние материалы
Минфин Германии призвал немецкие компании не оплачивать российский газ рублями
Эрдогана возмутили слова Макрона о "смерти мозга НАТО"
Польский генерал: Калининградская область — это земли Польши
Катерина Босов взялась за дерусификацию
Президент Латвии похвалился, что его страна легко обойдётся без российского газа
Митрахович назвал единственный способ для Европы отказаться от российского газа
Байден назвал санкции против России самыми тяжёлыми в мировой истории
Россия обещает обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине
Cенатор Пронюшкин рассказал, почему заявил о фейковой смерти Жириновского
Пацаны, нужно сдаваться: Кадыров опубликовал видеопризыв украинского солдата
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников