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Автор Антон Куликов

The Spectator: Запад доказал правоту Путина бойкотом спортсменов из РФ 

Мир

Запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях подтверждает правоту российского президента Владимира Путина. Запад такими действиями только расписывается в том, что не столько поддерживает Украину, сколько ненавидит Россию.

The Spectator: Запад доказал правоту Путина бойкотом спортсменов из РФ 

"В бойкотах российских спортсменов есть что-то абсурдное и подлое. Они подтверждают заявления Путина о том, что Запад не столько поддерживает украинцев, сколько ненавидит русских, и что якобы либеральный Запад на самом деле полон лицемерия. Если Уимблдон и правительство Великобритании намеревались доказать его правоту, то миссия выполнена", — говорится в статье, опубликованной в британском издании The Spectator.

В статье отмечается, что "мы, видимо, уже не в состоянии отличить русское государство от русского народа".

Напомним, накануне было объявлено, что российским и белорусским теннисистам запрещено участвовать в турнире Большого шлема в Уимблдоне в 2022 году.

"С глубоким сожалением мы намерены отклонить заявки российских и белорусских игроков на турнир 2022 года", — было сказано в заявлении организаторов турнира.

Председатель Всеанглийского клуба Ян Хьюитт отметил, что если геополитическая обстановка к июню изменится, организаторы будут готовы пересмотреть решение.

В турнире "Большого шлема" должны были выступить

  • Даниил Медведев,
  • Карен Хачанов,
  • Аслан Карацев,
  • а также Анастасия Павлюченкова,
  • Дарья Касаткина,
  • Вероника Кудерметова

и другие.

Решение организаторов турнира раскритиковал первая ракетка мира Новак Джокович, который назвал его "безумным".

"Я не могу поддержать решение Уимблдона, считаю его безумным. Теннисисты и спортсмены не имеют к этому никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, результат не очень хороший", — заявил Джокович.

Раскритиковали это решение и в Ассоциации теннисистов-профессионалов, назвав его "несправедливым" и создающим "разрушительный прецедент для тенниса".

"Дискриминация по национальному признаку также является нарушением нашего соглашения с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP. Подчёркиваем, что игрокам из России и Белоруссии по-прежнему будет разрешено участвовать в турнирах ATP под нейтральным статусом", — было сказано в заявлении.

Отметим, в последнее время на Западе уже даже не пытаются скрывать русофобию. То есть на официальном уровне делаются попытки осудить дискриминацию русскоговорящих. Но особого эффекта они не имеют.

Да и какой эффект они могут иметь, если премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий открыто называет русофобию "мейнстримом". У его коллег западнее открыто заявить об этом пока не хватает духу. Но в том-то и дело, что пока.

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В Европе процветает русофобия?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы теннис польша уимблдон владимир путин новак джокович великобритания матеуш моравецкий
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