Запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях подтверждает правоту российского президента Владимира Путина. Запад такими действиями только расписывается в том, что не столько поддерживает Украину, сколько ненавидит Россию.
"В бойкотах российских спортсменов есть что-то абсурдное и подлое. Они подтверждают заявления Путина о том, что Запад не столько поддерживает украинцев, сколько ненавидит русских, и что якобы либеральный Запад на самом деле полон лицемерия. Если Уимблдон и правительство Великобритании намеревались доказать его правоту, то миссия выполнена", — говорится в статье, опубликованной в британском издании The Spectator.
В статье отмечается, что "мы, видимо, уже не в состоянии отличить русское государство от русского народа".
Напомним, накануне было объявлено, что российским и белорусским теннисистам запрещено участвовать в турнире Большого шлема в Уимблдоне в 2022 году.
"С глубоким сожалением мы намерены отклонить заявки российских и белорусских игроков на турнир 2022 года", — было сказано в заявлении организаторов турнира.
Председатель Всеанглийского клуба Ян Хьюитт отметил, что если геополитическая обстановка к июню изменится, организаторы будут готовы пересмотреть решение.
В турнире "Большого шлема" должны были выступить
и другие.
Решение организаторов турнира раскритиковал первая ракетка мира Новак Джокович, который назвал его "безумным".
"Я не могу поддержать решение Уимблдона, считаю его безумным. Теннисисты и спортсмены не имеют к этому никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, результат не очень хороший", — заявил Джокович.
Раскритиковали это решение и в Ассоциации теннисистов-профессионалов, назвав его "несправедливым" и создающим "разрушительный прецедент для тенниса".
"Дискриминация по национальному признаку также является нарушением нашего соглашения с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP. Подчёркиваем, что игрокам из России и Белоруссии по-прежнему будет разрешено участвовать в турнирах ATP под нейтральным статусом", — было сказано в заявлении.
Отметим, в последнее время на Западе уже даже не пытаются скрывать русофобию. То есть на официальном уровне делаются попытки осудить дискриминацию русскоговорящих. Но особого эффекта они не имеют.
Да и какой эффект они могут иметь, если премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий открыто называет русофобию "мейнстримом". У его коллег западнее открыто заявить об этом пока не хватает духу. Но в том-то и дело, что пока.
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