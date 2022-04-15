Ковид-диссиденты объединились с радикалами - в Германии раскрыт заговор

Полиция Германии арестовала четырех человек по подозрению в заговоре с целью похищения общественных деятелей, в том числе министра здравоохранения Карла Лаутербаха, а также в планировании серии нападений на энергообъекты с целью вызвать общенациональное отключение электроэнергии.

"Два главных подозреваемых, по версии следствия, договорились с другими о нападении на федерального министра здравоохранения”, — сказал немецким СМИ представитель прокуратуры Кобленца в четверг.

По данным полиции, группа, которая называла себя Vereinte Patrioten (Объединенные патриоты) — была задержана в среду и была признана связанной с группами ковид-диссидентов и ультраправым движением "Рейхсбургер”, которое отрицает легитимность современного немецкого государства.

Государственные обвинители утверждают:

"строя планы похищения общественных деятелей и нападения на немецкие энергетические объекты, группа намеревалась создать условия, подобные гражданской войне, которые позволили бы свергнуть избранное правительство Германии и ее демократическую систему".

Следователи говорят, что они обыскали 20 домов и нашли при задержании много разного оружия, в том числе автомат Калашинкова, боеприпасы, наличные деньги, а также золотые и серебряные слитки. Полиция также конфисковала мобильные телефоны, накопители данных, компьютеры и документы, свидетельствующие о планах заговорщиков, а также поддельные сертификаты о вакцинации и тестировании на коронавирус.

Лаутербах признал: проблема есть

Министр здравоохранения Карл Лаутербах прокомментировал аресты, заявив, что они продемонстрировали радикализацию людей, протестующих против коронавирусных ограничений, добавив, что "это выходит далеко за рамки проблемы COVID-19":

"Есть силы, которые намерены дестабилизировать государство и демократию. Они используют протесты против COVID. Это небольшое меньшинство в нашем обществе, но они очень опасны”, — сказал Лаутербах.

Всё очень масштабно

В Германии растет недовольство по поводу ограничений для тех, кто не привит против коронавируса, а также предложения правительства сделать прививки обязательными для всех.

На прошлой неделе немецкая полиция провела серию общенациональных рейдов против ультраправых экстремистских группировок, в которых приняли участие почти 800 полицейских. Власти провели обыски в домах нескольких десятков подозреваемых правых экстремистов, принадлежащих к неонацистским группировкам.

Полицейские арестовали "четыре ключевых фигуры", которые, как полагают, являются лидерами группы под названием Knockout 51 (Нокаут 51). Федеральная прокуратура утверждает, что они участвовали в протестах против анти-ковидных мер в таких городах, как Лейпциг и Кассель, которые привели к жестоким столкновениям с полицией и протестующих.

Один из арестованных подозреваемых также был связан с подразделением Atomwaffen (Ядерное оружие)- неонацистской террористической организацией, имеющей связи с США, на счету которой как минимум пять убийств.