Министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха пытались похитить ковид-диссиденты и сторонники группы "Объединённые патриоты".
Как сообщает издание Bild, радикальные активисты собирались похитить главу Минздрава, организовать захват объектов энергосбережения, чтобы обесточить всю страну и провести ряд терактов в крупных городах с применением взрывчатых устройств.
Сообщается, что таким образом террористы хотели подорвать демократическую систему Германии, однако их планы были нарушены правоохранительными органами, которые вовремя провели обыск и сумели предотвратить ряд противоправных действий. Что ковид-диссиденты собирались сделать с Лаутербахом, не уточняется.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета
В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета