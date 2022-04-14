В Германии предотвратили ряд терактов ковид-диссидентов

Министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха пытались похитить ковид-диссиденты и сторонники группы "Объединённые патриоты".

Как сообщает издание Bild, радикальные активисты собирались похитить главу Минздрава, организовать захват объектов энергосбережения, чтобы обесточить всю страну и провести ряд терактов в крупных городах с применением взрывчатых устройств.

Сообщается, что таким образом террористы хотели подорвать демократическую систему Германии, однако их планы были нарушены правоохранительными органами, которые вовремя провели обыск и сумели предотвратить ряд противоправных действий. Что ковид-диссиденты собирались сделать с Лаутербахом, не уточняется.