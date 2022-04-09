Сына Байдена перепутали с дочками Путина

Вслед за США в свой санкционный список добавила дочерей Владимира Путина и Сергея Лаврова Великобритания, сообщает Reuters. В списке физических лиц фигурируют Мария Воронцова, Катерина Тихонова и Екатерина Винокурова. Среди прочего санкции предполагают заморозку активов и въезд в страну.

Почему дочери Путина попали под санкции

В обновлённом британском списке антироссийских санкций объявлено о замораживании активов взрослых дочерей президента России Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, а также Марии Винокуровой, дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Старшая дочь, выпускница факультета биологии Санкт-Петербургского университета и медицинского факультета Московского государственного университета, эндокринолог Мария Владимировна Воронцова, возглавляет финансируемые правительством программы, которые получили миллиарды долларов от Кремля на генетические исследования и находятся под личным контролем Путина. По сообщениям западных СМИ, Мария якобы замужем за нидерландским бизнесменом Йорритом Йостом Фаассеном (Jorrit Joost Faassen).

Младшая дочь, Катерина Владимировна Тихонова, заместитель директора Института математических исследований сложных систем МГУ, на своей должности поддерживает оборонную промышленность Российской Федерации.

"У нас есть основания полагать, что Путин и многие из его приближённых скрывают своё богатство и свои активы при помощи членов семьи, которые размещают свои активы и своё богатство в финансовой системе США, а также во многих других частях мира", — заявил журналистам выступающий на условиях анонимности высокопоставленный представитель администрации Белого дома.

И примкнувшая к Штатам Британия

"Наш беспрецедентный пакет санкций бьёт по элите и их семьям, одновременно ухудшая российскую экономику в масштабах, которых Россия не видела со времен распада Советского Союза", — сказано в заявлении министра иностранных дел, по делам Содружества и международного развития Великобритании Элизабет Трасс.

На ежегодных пресс-конференциях, отвечая на вопросы о своих дочерях, Владимир Путин неустанно подчёркивал, что они не занимаются ни политикой, ни предпринимательской деятельностью. Президент нигде публично не называл ни их имён, ни фамилий, ни места работы или учёбы. Германский журнал Stern высказал предположение, что у российского президента восемь детей, но более-менее известно лишь о двух дочках.

"Реакция — как и на все остальные санкции, — прокомментировал санкции против дочерей первого лица государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков. — Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке, это то, что трудно поддаётся пониманию и объяснению, но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело. Россия будет отвечать обязательно и будет делать это так, как посчитает необходимым".

Что касается отношения Путина к санкциям лично против него как президента России, Песков ответил ещё в конце февраля: "Относится он достаточно индифферентно. Там содержатся абсурдные положения об активах и так далее, но всем известно, никаких активов, кроме тех, что декларируются каждый год, у президента нет".

Руководство Британии полагает, что Россия движется к самой глубокой рецессии со времен распада Советского Союза. По оценкам Британии, 60% или свыше $ 350 млрд российских валютных резервов были заморожены в результате международных санкций.

Начиная с 24 февраля Великобритания ввела санкции против более чем 1,2 тысячи российских политиков, бизнесменов, чиновников, журналистов и предприятий. Среди последних акций:

заморозка активов Сбербанка и Московского кредитного банка,

запрет на импорт продуктов российской чёрной металлургии,

осуществление инвестиций в Россию.

Пока американские избиратели косо поглядывают на отпрыска Байдена, правящие круги нацелились на семью (?) лидера другого государства.

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