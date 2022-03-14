Почему правдивая информация только та, которую передаёт Игорь Конашенков

Почему Минобороны России выдаёт лишь минимальное количество информации о спецоперации, зачем спецслужбы США распространяют фейки, что такое "налог на независимость”, а также о том, почему на Западе нет свободных СМИ и бизнеса, рассказал Pravda.Ru эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

Фейки от ЦРУ

— Владимир Ильич, с началом спецоперации на Украине в российском медиапространстве появляется много недостоверных сведений, в том числе из западных источников. Где искать правдивую информацию?

— Во время войны всегда дефицит информации. Фронтовые корреспонденты зависят от информации, которую им предоставляет командование. В Великую Отечественную войну вся информация была через Совинформбюро. Потому что когда информация проходит через левые руки, она становится фейковой. В данном случае Минобороны даёт информацию очень дозированную и очень точную. Но она не удовлетворяет большинство интересантов. Она ограничивается только тем, что можно передать в условиях военных действий. Например, сведения о том, что мы выдвинулись на передний край аэродрома, будут очень полезны противоположной стороне. Естественно, никто этого говорить не будет. Поэтому граждане должны привыкнуть к тому, что информации будет относительно немного.

— Как распознавать фейки и кто за ними стоит?

— За фейками стоит Центр психологических операций на Украине. А за Центром психологических операций стоят их коллеги из ЦРУ. Американская сторона является главной, а украинская сторона просто прикрытие.

Правдивая информация — это та, которую передаёт Конашенков. Но она будет очень ограниченной, потому что отражает то, что точно можно рассказать, что уже завершено. Сами процессы в прямом эфире передаваться не будут. А если учесть, что российские войска получили жёсткий приказ не действовать против:

городов,

гражданского населения,

то вся излишняя информация об их действиях нас же самих и подставляет. Причём такое было неоднократно.

— Как вы оцениваете общественные настроения россиян по поводу того, что сейчас происходит?

— Я оцениваю настроение россиян как нормальное, исходя из сложности ситуации. Но, мне кажется, руководство страны должно больше и чаще объяснять ситуацию.

Мы должны понимать, что денацификация без временной оккупации немыслима. Для денацификации необходимо много людей и времени. Если российские войска уйдут с Украины до наступления устойчивой фазы, то о денацификации речи идти не может.

Для того чтобы разломать военную инфраструктуру, тоже нужно много времен, хотя меньше, чем для денацификации. Но это не может быть осуществлено в рамках одной военной операции. Потому что военная операция ограничена во времени и не приводит к полному уничтожению военной инфраструктуры на Украине.

— Недавно в России был запущен проект "Объясняем.рф", который будет работать по принципу "Стопкоронавирус.рф". То есть он будет объяснять россиянам, что на самом деле сейчас происходит и почему. Как вы считаете, этого достаточно и нужно ли это вообще?

— Вообще это нужно. Граждане Российской Федерации хотят чётче представлять себе, что будет в результате военной операции. Лавров говорит, что цели российской операции минимальные. Я с этим согласен, но операция носит необычный характер. Если Российская Федерация задействовала танки, то тут недостаточно минимальных требований. Заявление Уэнди Шерман, заместителя госсекретаря, о том, что российские требования смехотворны, показывает, что никто не будет идти России навстречу, пока мы не предоставим жёсткие доказательства того, что это необходимо.

Несвободный Запад

— Многие западные компании приостанавливают работу в России. Это их искреннее желание или есть ещё элемент давления?

— Здесь есть элемент давления. Западный человек сильно зависит от социализации. Если они не будут вводить санкции, значит, они будут против властей.

Западный бизнес против западных властей не бывает. Это наша иллюзия, которая пришла с их фейками о том, что у них свободные СМИ, бизнес и представители искусства. На Западе нет ничего свободного.

Есть доминирующее общественное мнение и доминирующая позиция властей. Никто против неё никогда не возражает, потому что это опасно для твоей социальной позиции. Заметьте, что ни один высокопоставленный человек в американской иерархии ничего не заявил против. Там против очень многие, но все боятся. И фирмы тоже боятся. Это во-первых.

Во-вторых, Запад хотел всё время опустить железный занавес. Эта идея появилась в конце 40-х — начале 50-х годов. Когда у Советского Союза появилось ядерное оружие, стало понятно, что ядерный шантаж не удастся, и опускание железного занавеса стало самой удобной для них идеей. Они считали, что сломают экономический хребет:

Советскому Союзу,

советскому блоку стран.

Однако коллапс социалистической системы в 1990-х годах не связан с железным занавесом.

Сейчас они пытаются запугать Россию. Санкции показывают, что торговаться с нами они не хотят. Запад хочет нас удушить, а если не получится удушить, то просто опустить железный занавес и сказать: помирайте там сами; если сможете выжить, тогда будем думать, что делать дальше, а сейчас мы хотим, чтобы вы умерли. Это характерная для Запада позиция. Они не собираются идти нам на уступки, потому что коллективный Запад вообще к этому не предрасположен.

Санкции, как сказал Сергей Лавров, это налог на независимость. Нам придётся из этой ситуации выбираться самим. Для этого страну необходимо консолидировать.

Всё, что происходит на Украине, должно встраиваться во внутреннюю схему российской перспективы. Если эти действия покажут россиянам, что они сами будут жить лучше, безопаснее через какое-то время, то отношение к происходящему станет более включённым. Надо, чтобы каждый понимал, что это касается его тоже, что России понадобились такие жёсткие средства, чтобы решить проблему будущего России. Россия должна в ответ на западные санкции показать свои собственные смыслы, которые и станут через какое-то время национальной идеей.

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