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Автор Александр Шторм

Ставки сделаны: любой итог кризиса РФ — США — НАТО убьёт Украину

Мир

Минские соглашения разрушат Украину — такой вывод озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Ставки сделаны: любой итог кризиса РФ — США — НАТО убьёт Украину

По его словам, Минские соглашения невыполнимы и приведут к разрушению страны. Данилов в интервью Associated Press заявил, что документ был подписан якобы "под дулом российского пистолета".

При этом он отметил, что французы и немцы спокойно наблюдали за этим, хотя очевидно, что выполнение этих договорённостей "невозможно".

Также секретарь СНБО предложил Киеву создать новые договорённости. По этому поводу политолог Сергей Веселовский прокомментировал смену риторики тем, что в США есть не только партия ястребов, но и партия полумира и полувойны "с давлением на РФ при медленном подогревании".

Возможно, первые всё-таки победят, так как завтра-послезавтра Зеленского, а если не его, то Порошенко или Авакова, вынудят-таки начать войну. Слишком много средств и сил уже вложено в раскрутку этой темы.

Не исключено, что состоится провокация или прямое наступление, всё подготовлено. Медиаартиллерия два месяца старалась.

России, как бы она ни оправдывалась и ни объяснялась, придётся отвечать, как минимум. Всё это в любом случае приведёт к уничтожению Украины.

Американцы устали ждать, когда Путин нападёт, и решили его подтолкнуть, сделав это накануне открытия Олимпийских игр.

Данилов высказал мнение, что отказом от Минских соглашений Киев "заставляют покончить жизнь самоубийством". Украине все не угодили:

  • США не хотят воевать с Москвой,
  • королева с премьером Британии не приказывают перебросить ядерное оружие,
  • немцы с французами были плохие, позволяли РФ делать непонятно что.

Так что разговоры о том, что стране что-то противопоказано, меркнут на фоне того, что эта страна делает последние восемь лет.

Кстати, в паблике "Россия не Европа" добавили, что государственность Украины "как искусственного политического образования не может строиться ни на какой другой основе, кроме русофобии".

Бессмысленно пытаться искать на Украине и "пророссийских" политиков. Так или иначе они начнут дистанцироваться от России, как только окажутся во главе государства. Поэтому независимая Украина — это всегда рассадник русофобии и удобный плацдарм для любого врага России.

Договориться с НАТО тоже не получится.

Конечно, Запад может пообещать, что Украина "в обозримой перспективе" не будет принята в альянс. Но вот сколько эта "обозримая перспектива" будет длиться?

Где гарантии, что лет через пять, когда сменится руководство НАТО, США и многих западных стран, они не скажут, что все эти договорённости носили кратковременный характер и "обозримая перспектива" завершилась: Североатлантический альянс готов приять Украину.

Сможет ли тогда Россия силой отстоять свои интересы? Именно поэтому РФ заранее и приготовила как минимум 11 сценариев военно-технического ответа (контругроз) для НАТО и США.

Остаётся надеяться, что это не приведёт к глобальной войне…

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Куратор: Любовь Степушова
Темы ядерное оружие алексей данилов владимир зеленский минские соглашения
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