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Автор Ирина Гусакова

Политолог: "Донбассу нужны миротворцы и рост экономики, а не признание независимости"

Мир

На днях фракция КПРФ в Госдуме внесла предложение — обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛДНР, которые имеют все атрибуты легитимной власти. Но насколько сейчас это уместно? Политолог, аспирант факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Егор Дибров уверен, что Донбассу нужны миротворцы и рост экономики, а не скорое признание независимости, поскольку сейчас, в условиях международной напряженности, это приведёт к обострению конфликта и новым жертвам среди мирного населения.

Донбасс - это Россия

Реализация различных политических инициатив должна быть мотивирована не только предвыборной программой партии, но и анализом обстановки на линии соприкосновения в зоне конфликта, отмечает политолог. Предложения от КПРФ, включая введение вооруженных сил РФ на территорию Донбасса, — это те шаги, на которые рассчитывают страны Запада, чтобы получить повод для осуществления широкомасштабного наступления на Донбасс при помощи ВС Украины и ЧВК, использующих вооружение из США, Великобритании, Чехии, Прибалтики и других стран. В данной ситуации важно не идти у них на поводу, а "громче" и "четче" озвучивать требования, которые сейчас более приемлемы Донбассу и РФ.

Миротворцы Донбассу нужнее

"Чтобы приблизиться к прекращению гражданской войны в Донбассе, нужны миротворцы. Опыт Казахстана показал, что миротворческие силы дают положительный результат в решении внутренних проблем. Учитывая специфику ситуации, в Донбассе нужны миротворцы ООН и участие еще одного формата мониторинга ситуации кроме ОБСЕ, с участием третьих стран, которые бы осуществляли патрулирование в смешанном формате.

Миротворцы миссии ООН и силы СЦКК, получив дополнительные полномочия, могли бы приблизить регион к миру, который Донбассу нужен больше всего. Стоит напомнить, что в 2017 году Россия представляла в ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе, на тот момент данную идею положительно оценивали и в Госдепартаменте США. Да, были определенные сложности по ее реализации, но, вероятно, в условиях нагнетания ситуации Западом, в рамках установления стратегической стабильности, будет полезным вспомнить о подобном способе по деэскалации напряженности", — считает политолог.

Бренд "Донбасс": как можно помочь региону

Не будет лишним депутатам подумать над тем, как составить план решения проблем, с которыми могут столкнуться республики в рамках гуманитарных программ по развитию экономических связей или при получении российского гражданства.

Успешная реализация хотя бы этих двух инициатив принесет больше пользы Донбассу чем признание.

Донбасс

Если Госдума признает независимость ДНР и ЛНР, Киев получит возможность усилить информационное давление. В данном случае нужно учитывать рост напряжения не только в Донбассе, но и по всей территории российско-украинской границы. В условиях гибридной войны в отношении России Донбассу нужны миротворцы, которые бы расположились на линии разграничения и осуществляли постоянный мониторинг ситуации.

Политолог напоминает, что признание Абхазии и Южной Осетии в 2008 году принесло совсем не те результаты, которые могли бы быть и которые хотелось бы наблюдать. При этом, признавая Абхазию и Южную Осетию, подобной геополитической напряженности у границ РФ не было.

Также стоит учитывать, что кризис в российской экономике, который может возникнуть после признания Донбасса, приведет к уменьшению гуманитарных программ, направленных на повышение конкурентоспособности предприятий Донбасса в России.

Чтобы избежать новой волны кризиса, нужно стимулировать партнерское сотрудничество, направленное на экономическое развитие Донбасса. Приемлемый экономический климат сможет изменить восприятие республик, тем самым снизить темпы новой волны обострения.

"Многие начали забывать, что в 2014 году жители Донбасса выступали против неконституционных, незаконных действий оппозиции, которые осуществили насильственный захват власти (госпереворот) и начали войну против населения целого региона. Жители Донбасса — не сепаратисты. Борясь с экономической блокадой и наступлением ВСУ, начатых Киевом, проливая кровь, они доказали, что не уйдут со своей земли. В свою очередь политические партии России могут помочь сформировать привлекательный бренд "Донбасс", чтобы термин "гражданин/житель Донбасса" вызывал уважение.

Например, сталепроволочные канаты завода "Силур", расположенного в Донбассе, удержали Останкинскую башню от падения во время пожара в 2000 году. На продукции завода Донбасса держатся множество мостов и канатных дорог в России. России нужно работать над ростом уровня товарооборота с Донбассом и над повышением привлекательности изготовляемой продукции, которая поможет возродиться Донбассу и стать сильным региональным партнером РФ. Донбасс должен сформировать новый имидж, чтобы его упоминание, как и раньше, было созвучно с качеством, а не с войной", — резюмирует политолог.

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