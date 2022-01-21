Политолог: Силы ОДКБ спасли не только Казахстан, но и Китай

Если бы силы ОДКБ не ввели миротворцев в Казахстан, на карте появилось бы две новые горячие точки: первая — в Казахстане (Афганистан 2.0), а вторая — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), считает политолог, аспирант факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Егор Дибров.

Миротворческая операция объединенных сил ОДКБ, в которой принимали участие и российские военные, — это показательный пример для стран постсоветского пространства. Внезапность, быстрота, слаженность действий в принятии решений лидеров стран в условиях напряженных переговоров по стратегической стабильности позволили решить проблему внутри страны-участницы ОДКБ, закрепить статус-кво и противостоять давлению, с которым сталкиваются страны постсоветского пространства. Такого поворота событий на Западе точно не ожидали.

"Многие недооценивали ОДКБ, расценивая организацию как совещательный орган, а не как силы быстрого реагирования. Страны Запада, реализуя геополитический план "Петля Анаконды", пытаясь взять Россию в кольцо нестабильности, создают конфликтогенные зоны у границ РФ. На Западе не ожидали, что Россия, всегда призывающая к диалогу и неприменению силы, вдруг активизируется и даст отпор "анаконде", которая, по мнению стран Запада, искусно обвивает кольцами РФ", — рассказал в интервью Pravda.Ru Егор Дибров.

Определенно, стоит понимать, что миротворческие силы ОДКБ — это первый ответный "симметричный удар" в условиях тотального давления на Россию и ее союзников. На этом давление стран Запада не закончится.

В условиях наличия четкой стратегии у США и союзников по дестабилизации стран постсоветского пространства и установлению в них недружественных политических элит становится ясно, что страны Запада не остановятся на достигнутом, особенно в условиях неудачи, а усилят работу по дискредитации России у ее границ.

Если бы не миротворцы ОДКБ, то ситуация имела бы печальный финал не только для политической элиты страны, но прежде всего для граждан. Так как уже под видом мирных протестов проходили погромы и разграбление частной собственности обычных казахов, что не говорит о целях толпы сделать жизнь лучше.

Если бы миротворцы ОДКБ не вмешались, на карте появился бы "Афганистан 2.0" в еще более ужасном его проявлении. США, видимо, все никак не могут забыть проигрыш во Вьетнамской войне.

Как силы ОДКБ в итоге спасли Китай

О целенаправленной попытке создания новой зоны нестабильности в Казахстане говорит и американская политика по сдерживанию КНР, в контексте нагнетания ситуации в вопросе Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая.

Свидетельством этого является и твёрдая позиция Китая по Казахстану. 19 января глава МИД Казахстана Тлеуберди заявил, что Китай тоже был готов направить военную помощь в Казахстан в период беспорядков, а глава МИД КНР Ван И. был с ним на связи.

20 января официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай выражает готовность оказать помощь Казахстану для ускорения процесса восстановления мира и экономики Казахстана.

Таким образом, слаженная реакция ОДКБ позволила избежать создания сразу нескольких конфликтогенных зон, возникших из-за большого количества факторов. По итогу миротворческой миссии ОДКБ удалось предотвратить

разделение Казахстана,

создание альтернативного правительства, которое, как показывает международный опыт, пыталось бы утверждать, что именно какие-то "демократические силы Казахстана" были бы легитимной властью.

Как в Казахстане готовились к войне с оккупантами

Примечательно, что первое видео с подобными псевдолидерами толпы будущего "демократического" Казахстана было опубликовано 7 января. Образованное бандформирование носило название "Фронт освобождения Казахстана", ее представители носили балаклавы (маски) и автоматы, видимо, для убедительности в демократичности своих намерений. "Мирные протестующие" с автоматами представлялись восставшими борцами с тиранией и ложью властей, осуществляли призывы для сбора групп и организации атак на врагов в лице власти. Также они упоминали про Украину и Белоруссию и называли Россию "оккупантом" Казахстана.

Есть мнение, что это подделка украинских информационных служб, но для понимания степени подобных угроз нужно вспомнить о Сирии, в которой разрозненные вооруженные формирования под видом "оппозиции", финансирующейся из США, осуществляют контроль над частью страны, и если бы не ВКС России, то Сирия могла быть потеряна полностью.

"Силы ОДКБ, в частности Россия, реализующая политику "Поворот на Восток", оказали большую услугу Китаю, так как в Казахстане не образовалась террористическая ячейка, которая бы дестабилизировала территорию Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), всяческое давление на который ощущает на себе КНР", — считает эксперт.

США, пытаясь избавиться от геополитического противника в лице Китая, под предлогом нарушения прав человека вводят санкции. Примечательно, что они руководствуются при этом не нормами международного права, а собственным законом "Глобального Магнитского". Когда США при помощи ЦРУ и подконтрольных политиков в разных странах осуществляют государственные перевороты, которые приводят к началу военно-политических конфликтов, и под знаменами демократии гибнет мирное население, как, например, в Донбассе, то они расценивают это как акт доброй воли.

Причем не стоит забывать, как США умело нарушали права человека на Ближнем Востоке, например, в Ираке, Ливии и других странах. Данные о преступлениях США были опубликованы на сайте WikiLeaks. Основатель сайта Ассанж 11 лет находится в розыске, а после недавнего заключения под стражу в Великобритании его хотят экстрадировать в США. Основной причиной являются публикации секретных документов об убийствах американскими военными мирных жителей в разных странах. Но это, по мнению стран Запада, не нарушения, это другое.

Подобные нарушения со стороны США и Великобритании игнорирует не только весь коллективный Запад, говорящий о мире и "открытых дверях" в НАТО, но и ООН, которая рассматривает проблему прав человека как свершившийся факт, не наблюдая истинных причин создания проблем, не работая на опережение.

"Если бы не ОДКБ, Казахстан стал бы "перевалочным пунктом" для "демократических" боевиков. Союзники ОДКБ предприняли беспрецедентный шаг, который позволил сохранить жизни без малого нескольких миллионов человек в Центральной Азии и не только. Из-за кризиса в Казахстане под ударом могли оказаться и страны Каспийского региона, создание конфликта в котором привело бы к новому геополитическому кризису", — резюмировал политолог.

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