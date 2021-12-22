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Автор Ирина Гусакова

Меган Маркл могут привлечь к суду по делу о педофилии

Мир

Супруга принца Гарри Меган Маркл может стать свидетелем по делу о физической близости принца Эндрю с несовершеннолетней Вирджинией Робертс. Адвокат Дэвид Бойс, работающий над этим делом, считает, что герцогиня Сассекская обладает "важными знаниями" и на нее можно положиться, она "скажет правду" о членах королевской семьи.

Меган Маркл

Принц Эндрю снова в центре секс-скандала

Вирджиния Робертс Джуффре, которой сейчас 38 лет, подает в суд на принца Эндрю, утверждая, что он изнасиловал ее трижды — в Нью-Йорке, Лондоне и на частном острове Джеффри Эпштейна, когда ей было 17 лет. Она говорила про жестокое обращение со стороны мультимиллионера Эпштейна, по ее словам, финансист-педофил и его боевая подруга Гилен Максвелл представили ее королевской семье. Герцог Йоркский категорически отрицал какие-либо правонарушения и опроверг утверждения, содержащиеся в иске, пишет The Sun.

Бойс сообщил The Daily Beast, что Меган может дать показания по делу.

"На нее мы можем рассчитывать, она скажет правду", — сказал он.

Адвокат утверждает, что герцогиня Сассекская "могла бы видеть то, что он сделал, или слышать, что в окружении говорят об этом". В прошлом Меган Маркл общалась с принцем Эндрю, поэтому может и кое-что знать.

королева Елизавета II

Судья недавно постановил обнародовать досудебное урегулирование между Вирджинией и Эпштейном, которое, по мнению королевской семьи, оправдает его. Соглашение от 2009 года будет опубликовано 3 января. Возможно, принцу Эндрю придется дать показания под присягой.

Стоит напомнить, что в свое время Виндзоры сплотились в едином порыве, защищая принца Эндрю. Королева Елизавета II была готова оплачивать любые счета за юридические услуги, поддерживая интересы сына.

Что же скрывают Виндзоры?

Еще один любопытный факт: в свое время принца Эндрю и Вирджинию сфотографировали вместе, молодой человек обнимал ее в доме Максвеллов в Лондоне. В интервью BBC в 2019 году принц заявил, что никогда не встречался с Вирджинией, а фотография — результат работы в фотошопе.

Младший сын королевы ранее много лет дружил с Эпштейном, он не только вел дела с бизнесменом, но и принимал участие в его секс-вечеринках, но после всплывшего сексуального скандала принц Эндрю был лишен королевских полномочий. А Эпштейн повесился в тюрьме в Нью-Йорке в 2019 году, ожидая суда по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Вопрос о том, соответствует ли британская монархия "своему назначению", даже был поднят на предвыборных дебатах 19 ноября 2019 года, которые состоялись между кандидатами — Борисом Джонсоном и Джереми Корбином. Оба политика тогда посочувствовали жертвам бизнесмена-педофила, при этом дипломатично уклонились от ответа на вопрос о принце Эндрю.

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Темы меган маркл великобритания
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