Лидер правящей партии Польши: Германия строит Четвёртый рейх

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Германия хочет построить Четвёртый рейх. Об этом он сказал во время закрытой встречи с однопартийцами.

Рассказал об этом изданию Wirtualna Polska источник, по словам которого, встреча прошла в в Колонном зале Сейма (парламента Польши). Ярослав Качиньский на встрече с однопартийцами рассуждал о непростой политической ситуации. И призывал их к порядку и мобилизации.

И в том числе высказался о Германии — что, по словам источника польского издания, стало для многих присутствовавших неожиданностью. Однако заявление лидера партии они вполне одобрили.

"Для европейцев наступили тяжелые времена. Германия выложила карты на стол и хочет построить Четвертый рейх. Мы этого не допустим", — сказал Качиньский. Как отмечается в публикации Wirtualna Polska, однопартийцы встретили это заявление овациями, сообщает Rubaltic. Ru.

Ещё один источник заявил, что слова Качиньского были сказаны в контексте современной немецкой политики. В статье подчеркивается, что "слова не были сказаны в ситуации, которая могла быть истолкована как шутка".

Очевидно, что это заявление Качиньского (если его передали верно) не улучшит отношения между Польшей и Германией, которые на протяжении несколько последних лет являются весьма непростыми.

В Варшаве, к примеру, периодически поднимают вопрос — на официальном уровне — о компенсации, которая Германия должна выплатить Польше за оккупацию во Время второй мировой войны. Причём речь идет о сотнях миллиардах евро, чуть ли не триллионе.

Точка зрения Берлина на этот счёт вполне однозначна. В июле этого года глава МИД Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау заявил, что в Берлине не видят юридических и политических оснований для выплаты репараций Польше.

В начале сентября германская пресса шумела по поводу оскорбления, которое нанёс Ангеле Меркель польский президент Анджей Дуда. Подчёркивалось, что встреча Меркель и Дуды планировалось заранее. Однако когда канцлер прибыла в Варшаву, президент Польши отказался её приветствовать. Тогда подчёркивалось, что ни в одной из стран Евросоюзе к Польше не относятся так холодно, как в Германии.

Между Варшавой и Берлином также существуют серьёзные разногласия относительно газопровода "Северный поток-2". Польское руководство приложило и прилагает немало усилий, чтобы сорвать реализацию проекта.

Этим проблемы в отношениях между двумя стран не исчерпываются. В Берлине неодобрительно относятся к политике консервативного польского правительства внутри страны. А в Варшаве явно полагают, что за выпадами в адрес Польши со стороны Евросоюза стоит Германия.