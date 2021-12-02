EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Лидер правящей партии Польши: Германия строит Четвёртый рейх

Мир

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Германия хочет построить Четвёртый рейх. Об этом он сказал во время закрытой встречи с однопартийцами.

Лидер правящей партии Польши: Германия строит Четвёртый рейх

Рассказал об этом изданию Wirtualna Polska источник, по словам которого, встреча прошла в в Колонном зале Сейма (парламента Польши). Ярослав Качиньский на встрече с однопартийцами рассуждал о непростой политической ситуации. И призывал их к порядку и мобилизации.

И в том числе высказался о Германии — что, по словам источника польского издания, стало для многих присутствовавших неожиданностью. Однако заявление лидера партии они вполне одобрили.

"Для европейцев наступили тяжелые времена. Германия выложила карты на стол и хочет построить Четвертый рейх. Мы этого не допустим", — сказал Качиньский. Как отмечается в публикации Wirtualna Polska, однопартийцы встретили это заявление овациями, сообщает Rubaltic. Ru.

Ещё один источник заявил, что слова Качиньского были сказаны в контексте современной немецкой политики. В статье подчеркивается, что "слова не были сказаны в ситуации, которая могла быть истолкована как шутка".

Очевидно, что это заявление Качиньского (если его передали верно) не улучшит отношения между Польшей и Германией, которые на протяжении несколько последних лет являются весьма непростыми.

В Варшаве, к примеру, периодически поднимают вопрос — на официальном уровне — о компенсации, которая Германия должна выплатить Польше за оккупацию во Время второй мировой войны. Причём речь идет о сотнях миллиардах евро, чуть ли не триллионе.

Точка зрения Берлина на этот счёт вполне однозначна. В июле этого года глава МИД Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау заявил, что в Берлине не видят юридических и политических оснований для выплаты репараций Польше.

В начале сентября германская пресса шумела по поводу оскорбления, которое нанёс Ангеле Меркель польский президент Анджей Дуда. Подчёркивалось, что встреча Меркель и Дуды планировалось заранее. Однако когда канцлер прибыла в Варшаву, президент Польши отказался её приветствовать. Тогда подчёркивалось, что ни в одной из стран Евросоюзе к Польше не относятся так холодно, как в Германии.

Между Варшавой и Берлином также существуют серьёзные разногласия относительно газопровода "Северный поток-2". Польское руководство приложило и прилагает немало усилий, чтобы сорвать реализацию проекта.

Этим проблемы в отношениях между двумя стран не исчерпываются. В Берлине неодобрительно относятся к политике консервативного польского правительства внутри страны. А в Варшаве явно полагают, что за выпадами в адрес Польши со стороны Евросоюза стоит Германия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Любовь Степушова
Темы анджей дуда ангела меркель северный поток-2 ярослав качиньский
Новости
В рамках Экспо-2020 в Дубае стартовал фестиваль Moscow Gastronomic Week
Против руководителей шахты "Листвяжная" завели 25 административных дел
В офисе Зеленского считают, что он успешно сорвал госпереворот на Украине
Специалист оценил планы РКН ввести централизованное управление VPN-сервисами
Кулеба: Лукашенко сжёг все мосты, когда признал Крым российским
Кинокритик назвал южнокорейский сериал "Игра в кальмара" диагнозом для мира
В России пройдут масштабные проверки угольных шахт
Путин призвал ужесточить наказание за нарушение безопасности на шахтах
"Роза Хутор" присоединился к программе безопасных путешествий Safe Travels
Лукашенко рассказал, что Меркель во время беседы называла его президентом
Последние материалы
Лидер правящей партии Польши: Германия строит Четвёртый рейх
В офисе Зеленского считают, что он успешно сорвал госпереворот на Украине
Специалист оценил планы РКН ввести централизованное управление VPN-сервисами
Кулеба: Лукашенко сжёг все мосты, когда признал Крым российским
Модельер Макашова: Удобная одежда отвечает за душевный комфорт и крепкий иммунитет
Кинокритик назвал южнокорейский сериал "Игра в кальмара" диагнозом для мира
Откуда берётся страх перед клоунами?
В России пройдут масштабные проверки угольных шахт
Путин призвал ужесточить наказание за нарушение безопасности на шахтах
"Роза Хутор" присоединился к программе безопасных путешествий Safe Travels
Популярное
Здоровье
Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова перечислила все известные науке факты о штамме COVID-19 "омикрон".

Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Шоу-бизнес
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Мир. Новости мира
Лукашенко нашёл оправдание тому, что он носит военную форму
Шоу-бизнес
Градский заранее продумал, как жена будет жить после его смерти
Ирина Шлионская Откуда берётся страх перед клоунами? Ирина Шлионская Любовь Степушова Москва предлагает Западу новый "Хельсинский договор". В чём план? Любовь Степушова Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Кремль дрожит от страха": британцев рассмешили снимки главы МИД на танке
Шоу-бизнес
Кто займёт кресло Градского на шоу "Голос", рассказали поклонники композитора
Леонид Ярмольник "заступился" за место упокоения Александра Градского
Шоу-бизнес
Леонид Ярмольник "заступился" за место упокоения Александра Градского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников