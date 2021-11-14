Москва важнее: Индия купила С-400

Покупая российские ЗРК С-400 Индия создаёт проблемы Пентагону, который надеется с её помощью "сдерживать" Китай. Индии санкции по CAATSA не страшны, отношения с Москвой важнее.

Визит Путина в Индию предваряют поставки С-400

Россия начала поставки в Индию систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев на авиасалоне в Дубае.

Поставки начались накануне визита в Индию президента России Владимира Путина в начале декабря.

Исторически индийские системы противовоздушной обороны в основном состояли из российского оборудования, и индийские ВВС (IAF) преимущественно используют российские системы вооружений. Поэтому развитие военного сотрудничества Индии с РФ не удивительно. По словам индийских СМИ, поставка первого дивизиона С-400 будет завершена к концу этого года.

По данным индийских СМИ, С-400 будут развернуты в месте, где они смогут отразить угрозы как со стороны Пакистана, так и со стороны Китая.

Индии грозят санкции США

Правительство США ясно дало понять, что поставка пяти дивизионов С-400 за 5,4 миллиарда долларов считается "значительной сделкой" в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) от 2017 года, что может вызвать санкции против индийских официальных лиц и правительства.

Санкции — это попытка заставить Индию выбрать между торговлей вооружениями с США или — с Россией и, в конечном итоге, главного союзника.

Хотя в Вашингтоне ожидали, что Индия сделает выбор в пользу США, однако этого не случилось, так как любой вариант противоречит общей многовекторной политике Индии и многолетнему партнерству с Москвой .

США становятся ненадёжным партнёром для Индии

Индия ответила, что контракт с РФ был заключен раньше — в 2018 году, чем принят CAATSA, который на самом деле является законом США, а не законом ООН, которая только и должна вводить санкции.

В Индии уход США из Афганистана подвергся серьёзной критике. Один известный комментатор прогнозирует конец " Pax Americana ", а другой утверждает, что победа Талибана (запрещённая в РФ террористическая организация) представляет собой "первую серьезную неудачу" американского "Индо-Тихоокеанского проекта" — ставку на сдерживание Китая вместе с союзниками — Японией Австралией и Индией.

Как считает бывший посланник США в Индии, Кеннет И. Джастер ведение санкций в отношении Индии может "повредить" её отношениям с США.

По словам Джастера, хотя Индия не является "ни союзником, ни противником Соединенных Штатов", она, в отличие от Турции, предприняла попытку постепенно диверсифицировать свои вооруженные силы, товарно-материальные запасы "с увеличением закупок в Соединенных Штатах с 2008 года, которые в настоящее время составляют более 20 миллиардов долларов".

"Американо-индийское партнерство в настоящее время имеет решающее значение для развития свободного, открытого и стабильного Индо-Тихоокеанского региона и противодействия угрозе экспансионистского Китая", — пишет он.

По его словам, в конце 2018 года Соединенные Штаты предложили Индии ракетное оборудование класса" земля-воздух "- Patriot Advanced Capability-3, однако с точки зрения Индии, "американское оборудование не обладает такими же необходимыми эксплуатационными возможностями, как С-400, и стоит намного дороже ".

Дилемма стоит перед США, а не перед Индией

Во главе с влиятельным сенатором и русофобом Тедом Крузом трио республиканцев представило 2 ноября в Конгресс закон, освобождающий Индию и других союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе от санкций, так как это подорвёт усилия США по борьбе с "китайской агрессией".

"Акт 2021 года об осторожном сокращении непреднамеренных последствий, наносящих ущерб альянсам и руководству", предусматривает освобождение на десять лет для союзников от санкций США, "которые подорвали бы единство против Китая", — указывают сенаторы.

Однако, как сказал Pоlitico сотрудник госдепа, отказы от применения CAATSA остаются "невероятно спорными" среди законодателей.

"Сколько исключений мы собираемся сделать, прежде чем другие страны просто начнут считать, что США несерьезно относятся к тому, чтобы Россия втягивала других в свою орбиту, покупая русское оружие вместо американского? ", — сказал он.

В отличие от союзников США по договорам в НАТО или Восточной Азии, Индия не зависит от Соединенных Штатов, как от постоянного гаранта безопасности. Индия сотрудничает с Россией и Китаем в БРИКС и ШОС, ей важна многосторонняя политика и многополярность в мире, и ради ненадёжного партнёра в лице США она от передового оружия не откажется в любом случае.

Каждая система С-400 состоит из РЛС дальнего действия, РЛС обнаружения цели, командно-штабной машины и двух дивизионов пусковых установок (по восемь в каждом батальоне).

Командный пункт, радары и пусковые установки установлены на многоосных, многоколесных носителях "Урал", способных перемещаться по пересеченной местности.

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