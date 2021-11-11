Украинские СМИ обсуждают "будущую зачистку" Донбасса и Крыма

Киев не оставляет идею получить Донбасс обратно, но хотя бы изредка вспоминает о Минских соглашениях. Националисты не дают себе труда сдерживаться в своих фантазиях и спокойно рассуждают о том, что бы они "предъявили" жителям ЛДНР.

Самое пристойное, что содержится в таких "законопроектах" — это "экзамен на лояльность" и лишение людей избирательного права.

По словам украинского обозревателя Виталия Гайдукевича, уголовную ответственность за коллаборационизм одобряет половина граждан Украины.

Тем не менее, закон о коллаборационизме Зеленский уже полгода держит под сукном и не даёт хода.

Издание "Високий замок" предлагает порассуждать, о чем должен быть этот закон.

Выяснилось, что как минимум Донбасс и Крым после якобы возможного (нет) "восстановления" украинской власти:

останется без выборов лет на 30.

в регионе будет установлена переходная "оккупационная" администрация, которая будет налаживать хозяйственную жизнь территорий и производить полный демонтаж элементов оккупационного режима во всех сферах и отраслях.

Предполагается, что работать в переходной администрации будут только граждане, выехавшие с началом оккупации на свободную территорию Украины и специалисты из других областей.

Авторы данного опуса также вспомнили решения Потсдамской конференции относительно освобождения экономики, политики, культуры, СМИ и юриспруденции на территориях бывшего Третьего рейха от влияния и последствий национал-социализма после Второй мировой войны.

Нда. Сравнив откровенно националистическую Украину и ее "тербаты" с нацистскими рунами и поступками — и освобождение от последствий Третьего Рейха.

В нарушении всех конвенций Украина хочет, чтобы все, кто проживал на якобы "оккупированных территориях", принимал участие в референдумах и выборах (в том числе российских), был причастен к российским структурам или способствовал им, лишились прав выбирать и избираться

Владельцы паспортов РФ в мечтах Киева должны покинуть территорию Украины.

Те же люди, которые ничего не делали для "подрыва суверенитета", а просто жили, в сладких дремах Украины "могут обрести (вернуть/подтвердить) полноценное гражданство Украины ранее окончания действия переходной администрации, сдав экзамен по украинскому языку, истории, государству и праву (элементарные знания о государственном механизме, правовом поле и обществе)".

Впрочем, дотянуться до Донбасса украинцам не светит. Хотя ВСУ Украины могут начать активные боевые действия в Донбассе, если НАТО станет их инициатором, считает политолог Олег Неменский.

С учетом манеры Киева получать свое шантажом, и примером, когда активизацией боевых действий Украине удалось "выбить" телефонный разговор Байдена с Зеленским, исключать ничего нельзя.

При этом самой Украине невыгодна война на территории Донбасса, и никакие ЛДНР Киеву уже не нужны. Других проблем хватает, подытожил эксперт.