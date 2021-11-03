Эксперт рассказал, зачем Светлана Тихановская едет в Берлин

Светлана Тихановская никуда не исчезла, она продолжает разъезжать по столицам Запада, выпрашивая очередные санкции против "режима Лукашенко".

Тихановская едет в Берлин за пятым пакетом санкций против своей страны

Администрация президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера сообщила, что 11 ноября он примет экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, объявленную в своей стране в розыск, в своей берлинской резиденции.

Встреча пройдет в закрытом для прессы режиме, заявлений по итогам не запланировано.

Как сказал Pravda. Ru профессор, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, кандидат исторических наук, политолог Андрей Суздальцев, Тихановская объехала почти Европу и даже была в США, где она встречалась, правда, "на ходу, стоя" с президентом Джо Байденом.

По словам политолога, обычно она на этих встречах выдвигает несколько тезисов, которые заранее согласованы с принимающей стороной:

что выборы 9 августа 2020 года были сфальсифицированы, а Александр Лукашенко совершил государственный переворот;

что Россия играет негативную роль в сохранении Лукашенко во власти;

что есть необходимость солидарности против Лукашенко в двух направлениях: добиться освобождения около 700 политических заключенных и продвижение новых санкций против режима Лукашенко.

"Надо сказать, что Евросоюз и США кое-что в этом вопросе делают. В частности, четвертый пакет санкций обещает большие проблемы для белорусской экономики, начиная с нового 2022 года. Готовящийся пятый пакет санкций касается миграционной политики Лукашенко, когда он направляет на границу Польши и Литвы беженцев из стран Ближнего Востока, Афганистана и Северной Африки. И в отношении вопросов, связанных с политзаключенными. Это пятый пакет, который сейчас готовится", — отметил Андрей Суздальцев.

В Берлине Тихановская уже "своя"

Тихановская была в Берлине в декабре прошлого года, где потребовала не слов о поддержке, а действий. Такими действиями, по ее словам, могла бы стать отмена визового режима для преследуемых белорусскими властями оппозиционеров, а также расширение санкций ЕС в отношении "правящего круга" Лукашенко.

В июле у неё была встреча Джо Байденом в США. Она заявила The National Interest, что " с помощью Байдена мы победим". Лукашенко является "марионеткой" в руках России, добавила Тихановская. В то же время она отметила, что стремится к диалогу с Москвой.

"Мы не ищем врагов", — подчеркнула она.

Новый пакет санкций примут "где-нибудь в ноябре"

Неделю назад в интервью Skynews она заявила, что в изгнании, путешествуя по западным столицам, она следит за тем, чтобы "жестокость Лукашенко была известна и осуждалась".

Тихановская называла президента Белоруссии "угрозой для безопасности Европы", поскольку он наводняет её границы мигрантами, которых "заманивают" в Белоруссию с помощью туристических виз и обещаний легкого въезда в ЕС.

Тихановская надеется, что новые западные санкции заставят "экс-президента" начать переговоры с белорусским народом.

"У нас нет морального права останавливаться, потому что те люди, которые находятся в тюрьме, они пожертвовали свободой, некоторые — своей жизнью, чтобы дать нам возможность сражаться дальше и доказать, что то, за что они боролись, чрезвычайно важно и для нас", сказала она.

Как сообщает DW, 15 октября, анонимный высокопоставленный чиновник ЕС сообщил, что пятый пакет санкций могут принять "где-нибудь в ноябре".

В итоге сейчас в санкционном списке находятся 166 физических лиц, включая самого президента Белоруссии, а также 15 учреждений и предприятий.

В июне 2021 года Евросоюз ввел экономические санкции в отношении Белоруссии. Среди них — частичные ограничения на импорт из страны калийных удобрений и нефтепродуктов.

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