Тихановская рассказала, ради чего Лукашенко пожертвует независимостью Белоруссии

Лидер оппозиции в Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что президент страны Александр Лукашенко способен рискнуть независимостью государства ради средств, а также призвала мир не признавать белорусско-российские документы.

По мнению Тихановской, руководитель Белоруссии готов пожертвовать безопасностью страны, главное для него — получить ресурсы. Свою позицию оппозиционер выразила на мероприятии в Варшаве. Также лидер подчеркнула, что граждане не скучают по Советскому Союзу, народ не хочет интегрироваться с Россией.

"Даже официальные данные социологов показывают, что абсолютное большинство хочет, чтобы отношения между Беларусью и Россией строились на тех же принципах, что и с другими соседями", — уверила Тихановская, слова которой приводит "Интерфакс".

Ранее политолог Андрей Суздальцев заявил, что деятельность Тихановской выгодна для Лукашенко. С помощью неё он подкрепляет версию об иностранном вмешательстве, которое вынудило счастливых белорусов выйти на протестные акции после выборов президента.

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