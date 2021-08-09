Тихановская исключила новые массовые протесты в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала агентству DPA, что не планирует проведение оппозиционных акций.

"Цена за это слишком высока", — заявила Тихановская.

По мнению Тихановской, безопасность граждан находится на первом месте. Она также заявила, что в ходе протестов было предостаточно жертв.

При этом Тихановская отмечала, что оппозиция должна расширяться путем мобилизации сторонников. По ее словам, демонстрации являются лишь частью оппозиционной деятельности.

В августе прошлого года в Белоруссии состоялись выборы президента. Тихановская заняла второе место, уступив Александру Лукашенко. Евросоюз не признал результаты выборов.

Позже начались протесты, в ходе которых были массовые задержания. Несколько десятков людей были осуждены за оппозиционную деятельность.

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