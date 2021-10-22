Эксперт перечислил вызовы со стороны Украины, на которые Москва ответит

Политика России в отношении Украины после выступления Владимира Путина на "Валдае" будет определяться вызовами, которые создаёт Киев Москве. Сила будет применена только в ответ на геноцид граждан РФ в Крыму и Донбассе, считает эксперт Владимир Евсеев.

Народу Украины не дают легальным способом выбрать адекватную власть

Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг, 21 октября, в Сочи на заседании Валдайского клуба, назвал ситуацию на Украине политическим тупиком, так как реальной властью в стране обладает не большинство, а лишь "небольшая группа людей".

По его словам, на пост президента Украины уже избирались люди, которые опирались на поддержку жителей юго-восточных регионов страны, но затем изменяли свои политические взгляды "в прямо противоположную сторону".

По мнению президента, в этом виновато националистическое "агрессивное меньшинство", которое влияет на принимаемые решения, ожидаемые народом страны. Из последних проявлений руководящей роли этого меньшинства Владимир Путин назвал политический процесс против Виктора Медведчука, который своим курсом хочет "стабилизировать ситуацию в стране".

"Складывается впечатление, что народу Украины не дадут легальными способами сформировать органы власти, которые отвечают их чаяниям", — сказал Путин.

На какие вызовы от Украины будет реагировать Россия

Как сказал Pravda.Ru завотделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев, исходя из этих тезисов, Россия не будет обострять отношения с Украиной, но будет реагировать, если Киев будет создавать вызовы для безопасности Российской Федерации.

По словам эксперта, таким вызовом является, например, поставка двух ракетных катеров из Великобритании для флота Украины, что "вынудит Россию принимать меры военно-технического характера".

Ещё одним вызовом является повышение интенсивности боевых действий на Донбассе, и в случае негативного развития событий Россия будет реагировать.

"Россия будет вмешиваться силой только в том случае, если у неё не будет других вариантов, если речь будет идти о геноциде сотен тысяч граждан России, которые проживают в Донбассе. То же самое в отношении Крыма. Если это будут действия, которые создают реальную угрозу крымчанам, тогда Россия на это будет реагировать силой", — сказал Владимир Евсеев.

Россия будет работать с международным сообществом

Однако эксперт полагает, что Россия не будет прекращать трафик газа через территорию Украины, потому что это соответствует российским национальным интересам, способствуя продолжению российско-европейского диалога.

Кроме этого, Москва на международных площадках будет поднимать вопросы:

о нарушении Украиной демократических свобод, в частности в отношении партии Виктора Медведчука (ОПЗЖ),

в отношении запрещения использования национальных языков на территории Украины,

о "вредности" быть вовлечёнными в деятельность Украины по "Крымской платформе".

По последнему пункту Россия будет убеждать вовлечённые страны в том, что эта деятельность не отвечает интересам жителей Крыма, ущемляет их права, в том числе на воду (так как Украина организовала водную блокаду полуострова) и в связи с этим на нормальную экологическую обстановку, отметил для Pravda.Ru Владимир Евсеев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье заявил, что с нынешними властями в Киеве выстраивать отношения непродуктивно и даже вредно, так как они регулярно меняют позицию и "соревнуются в постоянной брехне".

Властям РФ, по его мнению, надо дожидаться появления на Украине вменяемого руководства, нацеленного не на тотальную конфронтацию, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений.

Читайте по теме:

Глава Пентагона запретил России препятствовать вступлению Украины в НАТО

На Украине объяснили отказ Германии и Франции принять США в "нормандский формат"

Украинский эксперт: стране нужен прямой договор с РФ по газу

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.