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На Украине объяснили отказ Германии и Франции принять США в "нормандский формат"

Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине рассказали, что означает отказ Германии и Франции принять США в "нормандский формат".

Популярный украинский Telegram-канал "Легитимный" считает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров специально "слил" информацию о том, что Россия предлагала подключить США к "нормандскому" формату, но Германия и Франция категорически отказались.

По мнению авторов канала, это означает, что Европа не хочет отпускать контроль за Украиной для торгов в глобальной игре, и между западными центрами влияния идёт борьба по этому вопросу.

"Также участники борьбы — Турция и Британия. Всем этим игрокам, украинский кейс нужен для торгов с Россией, а вот, что мы получим с этого, пока просматривается слабо. Газовый кейс мы уже почти проиграли, хотя имели все козыря на руках", — сообщил канал.

По заявлению Лаврова в кулуарах заседания "Валдайского клуба", бывший госсекретарь США Джон Керри во время визита в Москву допустил участие Вашингтона в "нормандском формате", если тот получит соответствующее предложение. По словам Лаврова, этот вопрос было бы легко решить в случае согласия американской стороны поддерживать Минские соглашения.

"Потом мы спросили у немцев, у французов, они сказали: категорически нет. Мы должны работать в формате, который был создан, в котором были подписаны минские договоренности, только так", — сказал Лавров.

Нормандская четвёрка", "нормандский формат" — группа руководителей четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Неделю назад на брифинге Лавров отметил, что дальнейшие перспективы "нормандского формата" по обсуждению мирного урегулирования конфликта на востоке Украины зависят от выполнения Киевом Минских соглашений.

Он добавил, что Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель в разговоре с Путиным заявили о необходимости пока оставить "конструктивную неопределённость" в обозначении сторон конфликта в Донбассе. Однако председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским прямо назвали Россию стороной конфликта в Донбассе.

"Мы хотим разобраться, что происходит в ЕС и как дальше можно работать", — сказал глава МИД РФ.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
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