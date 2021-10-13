Глава МИД Украины: Киев ждёт чёткий ответ от Путина по встрече с Зеленским

Украинский лидер Владимир Зеленский может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина). Российские дипломаты должны дать чёткий ответ о готовности организовать переговоры, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что власти России регулярно говорят о перспективах проведения встречи руководителей государств. Вместе с тем, по его словам, Путин постоянно избегает диалога.

"Сейчас мы ждём от РФ чёткий ответ — готовы они встречаться или нет. Эта встреча может состояться в рамках нормандского саммита, если он будет проведён, а мы надеемся на это", — сказал Кулеба во время брифинга, который транслировался в Facebook.

Министр иностранных дел Украины считает, что Россия сейчас выглядит довольно растерянной.

Он также намекнул на возможность проведения встречи тет-а-тет, если этот формат будет интересен Путину. Ранее Зеленский заявлял, что такие переговоры должны пройти очень результативно.

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