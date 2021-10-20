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Глава Пентагона запретил России препятствовать вступлению Украины в НАТО

Мир

Ни одна третья страна не может наложить вето на желание Украины вступить в НАТО, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, в ответ на предупреждение Москвы в адрес Киева.

Глава Пентагона запретил России препятствовать вступлению Украины в НАТО

"Украина… имеет право самостоятельно определять свою будущую внешнюю политику, и мы ожидаем, что они смогут сделать это без какого-либо внешнего вмешательства", — сказал Остин на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Тараном в Киеве.

Напомним, ранее Кремль, в комментарии к заявлению Пентагона об "открытых для Грузии и Украины дверях в НАТО", подчеркнул, что вступление этих стран в альянс станет нарушением "красных линий":

"Это сценарий, который выходит за рамки красных линий национальных интересов России. Это сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры по обеспечению собственной безопасности", — предупредил, выступая перед французскими журналистами в программе "Владимир Путин: мастер игры", пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

К слову, Россия — не единственная "третья страна", выступающая против устремлений Украины в НАТО. В самом блоке также нет единства по этому вопросу:

Венгрия, например, активно выступает против ее вступления из-за преследования этнического венгерского меньшинства, проживающего на западе Украины.

"Для того, чтобы провести разговор по вопросу [вступления в НАТО], любая страна должна достичь демократических стандартов, а Украина еще не сделала этого", — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто еще в сентябре. Он подчеркнул, что до тех пор, пока эти вопросы не будут урегулированы, будет "очень трудно" даже обсуждать устремления Киева в НАТО.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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