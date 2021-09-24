"Ему нет прощения": в Перу кремировали "Пол Пота"

Власти Перу в пятницу, 24 сентября, кремировали тело лидера маоистской группировки "Сияющий путь", тем самым закрыв самую жестокую главу в истории страны.

Абимаэль Гусман, арестованный в 1992 году, скончался 11 сентября в возрасте 86 лет в тюрьме строгого режима, где отбывал пожизненное заключение.

Сообщается, что Гусман, которого прозвали Пол Потом Перу за то, что он практиковал жестокие партизанские методы камбоджийского диктатора, умер от коронавируса.

Его тело было сожжено в пятницу, 24 сентября, в медицинском центре в Лиме.

До сих пор, спустя четыре десятилетия после того, как партизаны "Сияющего пути" убили десятки людей на городской площади, жители Сантьяго-де-Луканамарка, удалённого поселения в перуанских Андах, говорят, что не могут простить виновного.

Ужасная трагедия в Перу

3 апреля 1983 года повстанцы, вооружённые мачете, топорами, ножами и огнестрельным оружием, совершили одно из самых ужасных злодеяний: они убили 69 мирных жителей, в том числе 22 ребенка.

Некоторые были заживо сожжены, кого-то зарубили мачете в знак предупреждения другим общинам не выступать против "Сияющего пути".

"Эта рана, которую он оставил нам, не может быть исцелена", — сказала Орфелинда Куинчо, 64-летняя учительница, потерявшая в результате резни девять родственников, включая мать и сына.

"Абимаэлю нет прощения. Если он мёртв, пусть его тело будет сожжено и брошено в море", — сказала она в интервью AFP.

По словам местных жителей, в тот роковой день вооружённые повстанцы "Сияющего пути" вывели местных жителей на главную площадь, затем выбрали мужчин и женщин, которых обвиняли в сотрудничестве с правительственными силами, и казнили их без суда и следствия.

В то время в городе проживало около 2600 жителей — носителей языка кечуа. Эти скромные люди жили в глиняных и кирпичных домах и занимались сельским хозяйством. Опасаясь репрессий, члены семьи сообщили о преступлении только в 2001 году, то есть через 18 лет после трагедии.

Останки 64 жертв были идентифицированы после эксгумации в 2002 году из братской могилы, куда они были тайно помещены родственниками под угрозой смерти от повстанцев, если они кому-нибудь расскажут о случившемся. С 2003 года останки убитых покоятся в белом мавзолее на деревенском кладбище в окружении сосен и эвкалиптов. На памятнике, который установлен в форме пирамиды на деревенской площади Пласа-де-Армас, выбиты имена погибших, в том числе 22 детей и 14 женщин.

"Мы не можем забыть"

"Это травма, которую мы не можем забыть", — сказал Роландо Мисаико, который в возрасте 10 лет потерял свою мать и шесть других членов семьи в той резне. Его мать зарубили топором.

Мисаико и другие жители деревни месяцами прятались в пещерах на близлежащих холмах после жестокого преступления.

Суд признал Гусмана и его жену Елену Ипаррагирре (также известную как товарищ Мириам) идейными вдохновителями массовой резни, приговорив их к пожизненному заключению.

"Сияющий путь" распространял террор в Перу в 1980-х и 1990-х годах в борьбе против государства. В результате около 70 тысяч человек погибли, а тысячи пропали без вести или были вынуждены покинуть свои дома.

Вдова Гусмана просила передать ей тело для захоронения, но официальные лица были обеспокоены тем, что могила может стать местом сбора его последователей, поэтому было решено рассеять прах над океаном.

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