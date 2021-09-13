О "странностях" поведения Запада в Афганистане рассказала политолог Карине Геворгян

Запад "странно" себя ведёт в Афганистане: не исключено, что между США и Британией началось перетягивание геополитического "каната", считает политолог, востоковед Карине Геворгян.

Эксперт в интервью для Pravda.Ru отметила, что у России достаточно средств, чтобы отслеживать ситуацию в Афганистане, но влиять стратегически не неё она не может по причине отсутствия внятной и понятной всем национальной идеи.

Неспроста Запад говорит о своём непрофессионализме

— Карине Александровна, как Россия будет следить, что происходит в Афганистане, и влиять на это?

— У России достаточно возможностей и средств, чтобы получать информацию о происходящем в Афганистане. Для этого есть средства слежения, база в Узбекистане, источники в Афганистане, наше посольство.

В том, что вообще произошло, сложно разобраться. Британские и американские СМИ пытаются представить противоречивые позиции. С одной стороны, посыпают голову пеплом: всё ужасно, идёт критика в адрес властей: "Ах, какие непрофессионалы!" Это неспроста. С другой стороны, понятно, что произошедшее в Афганистане создает серьёзную проблему для:

России,

Китая,

Индии,

Ирана.

Отчасти завесу над этими проблемами Владимир Путин приподнял, сказав о радикалах, которые могут просачиваться в Россию, учитывая, что у нас нет визового режима со среднеазиатскими республиками.

До 40 тысяч беженцев оказались на территории среднеазиатских республик. Кто из них скрытый радикал, мы не знаем.

Не все они оседают в фильтрационных лагерях беженцев. У многих из них, в том числе выходцев из Советского Союза, есть родня, и они рассасываются таким образом. Учитывая, что в России есть ячейки нехороших организаций, и ФСБ осуществляет аресты этих людей от Крыма до Владивостока, то это для нас серьёзный вызов.

Зачем "Талибану"* оставили оружие?

Второй странный момент заключается в том, что американцы оставили огромное количество вооружения. Чтобы им не стрелял в спину "Талибан"*? Учитывая, что само движение крайне неоднородно, конкуренция между разными составляющими этого движения будет нарастать, в том числе при дележе военного имущества.

Слишком активна роль Пакистана: именно он осуществлял авиационный налёт на провинцию Панджшер, где остаются несогласные с движением "Талибан" последователи погибшего Ахмада Шаха Масуда.

В Панджшере основное серьёзное месторождение лития, на которое хотел бы претендовать Китай, так как литий необходим при производстве гаджетов.

Но взять Панджшер достаточно сложно, потому что это ущелье, дорог практически нет, и блокировать наступление талибов, заманивая их в котлы, запросто можно. Я думаю, что эти операции не раз осуществляли в отношении советского контингента в Панджшере. А Панджшер находится на границе с Таджикистаном.

Ирану тоже подкинули головной боли на северо-восточных и восточных границах. Так что пока ситуация неустойчивая. Естественно, "Талибан" позиционирует себя как договороспособную сторону. Американцы с ними вели переговоры, и к нам приезжала делегация из офиса в Катаре.

— Кто стоит за сыном Шаха Масуда, Ахмадом Масудом-младшим? Китай, Запад или мы?

— Скорее, второе. Там обнаруживается французский след.

— Он же выпускник Британской военной академии.

— Да, у него устойчивые связи на Западе, поэтому к Москве он не обращается.

— Запад будет продолжать дестабилизировать Афганистан или он заинтересован, чтобы талибы победили?

— По всей видимости, западные глобалисты, опирающиеся на США, приняли решение углублять общемировой кризис, чтобы разобраться с ситуацией и вернуться на доминирующие позиции. Поэтому создание проблем России и Китаю входило в их планы, и Афганистан — часть этого плана.

Британцы действуют "на земле"

Реджеп Тайип Эрдоган

— Удивила небольшая ссора между англосаксами: США и Великобританией. Что за этим стоит?

— Между этими центрами — Вашингтоном и Лондоном — идёт перетягивание каната: кто станет "царём горы" после выхода из кризиса. Возможно, что британцы, учитывая то, что им давно уже американцы на аутсорсинг отдали Ближний и Средний Восток, советское пространство. На юге постсоветского пространства в основном присутствуют британцы.

Мы в Москве ругаем американцев, но в реальности на земле действуют британцы. У них шанс в завуалированной форме, не заявляя о себе как о самой великой державе, занять место США и стать мозговым центром доминирования, о котором я сказала.

— Место Турции в этом конфликте какое?

— Она инструмент Британии.

— Эрдоган не такой человек, чтобы им можно было вертеть.

— Он достаточно опытный политик, чтобы понимать, что, если он будет слишком послушным инструментом, его быстро сломают. Но его зависимость от США и Британии чрезвычайно высока:

во-первых, у него нет денег;

во-вторых, всё его вооружение американского производства.

Турция наиболее активная страна, которая работает на нашей территории. Во всех регионах России присутствуют турецкие организации, они имеют молодёжные филиалы. Смотришь фотографию, а там молодёжь показывает жест "серых волков" — это военизированный отряд турецких националистов. Турцию направляют на постсоветское пространство британцы.

Обществу в России нужны скрепы

— Какие меры мы должны предпринимать, чтобы у нас не увеличились теракты?

— ФСБ — достаточно опытная организация, но это последний рубеж. А противника нужно стараться задержать на дальних рубежах. Посмотрите, у Турции несколько проектов: в одних регионах активно применяется идеология неоосманская, в других — исламистская. Азербайджан уже колонизирован Турцией фактически. Турецкие военные там присутствуют, мы уже получили НАТО на Апшероне и выход НАТО к:

Каспийскому региону,

Средней Азии.

Там есть небольшая проблема, связанная с Арменией, но она легко преодолима, потому что с начала года было уже десять турецко-азербайджанских учений. Не исключено, что уже в этом месяце там может разгореться война. Задача — отхватить кусок, который соединяет Армению и Ирак.

— У нас нет такого присутствия?

— Да. У нас был советский проект, люди понимали. В Российской империи тоже более-менее было понятно. Например, у мусульманских народов Средней Азии шла постоянно то гражданская война, то между разными этносами. В результате они обращались за помощью к России.

Россия всегда позиционировала себя как защитницу сирых и убогих, как фильтр, наводящий справедливость, разводящий воюющие стороны.

Ныне у нас этого нет. Мы сами не понимаем, какие у нас образы будущего и героя. С одной стороны, у нас образ героя — это лётчик из фильма "Небо", а с другой стороны, мы видим Петербургский форум и лица Сбербанка, "Альфа-банка". Мы понимаем, что ничего общего между этими образами нет. И это смущает общество.

Единственная скрепа, которая у нас есть, и действительно она сильная, но она тоже будет со временем уходить, это 9 Мая 1945 года. Она одна не вытянет всё.

Страна с таким оружием, прекрасным населением, такими ресурсами и такая красивая, с очень культурным населением. Потому что, когда много поездишь по миру, особенно по Западной Европе, поражаешься уровню культуры нашего населения. Я говорю без осуждения в адрес Европы. Это был мой первый шок после серьёзного путешествия по Европе, а потом по Центральной России. Очень высокий уровень культуры и потенциал огромный, обучаемость высочайшая. А направления нет.

* Запрещённая в РФ террористическая организация.