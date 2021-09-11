Беженцы из Афганистана, стремящиеся в Европу, могут стать серьёзной проблемой для государств, в которые они могут проникнуть без разрешения, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
На переговорах с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани российский министр заявил о тяжёлых гуманитарных последствиях политики ряда стран Запада в Афганистане.
"У нас есть общая озабоченность угрозой нарастания потока беженцев из Афганистана на территории сопредельных государств, многие из которых будут пытаться прорваться в Европу, но тем временем будут создавать, конечно же, серьезные сложности для государств, куда они могут прийти без приглашения", — цитирует Сергея Лаврова ТАСС.
Дипломат подчеркнул необходимость скорейшего решения проблемы афганских беженцев.
"Для этого важно задействовать возможности всех вовлеченных стран, прежде всего тех, чья политика в Афганистане привела к такому печальному развитию событий", — заявил глава МИД России.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сложившаяся в Афганистане ситуация грозит новым витком миграционного кризиса России и государствам Центральной Азии.
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