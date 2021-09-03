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Автор Ирина Гусакова

Фантомы из прошлого испугали Меркель: канцлер готова дать бой Шольцу

Мир

Олаф Шольц, наиболее вероятный кандидат на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), не исключил участия партии "Левая" в будущей правительственной коалиции. Эта новость явно не обрадовала Ангелу Меркель, она резко осудила данную инициативу, возможно, побоявшись, что Германия станет менее демократичной.

Ангела Меркель

Что любопытно, в далеком прошлом саму Ангелу Меркель знали как человека куда более "левых" взглядов, что в рядах степенных консерваторов, с которыми Меркель вынужденно завязала дружбу, никак не поддерживалось. Однако глава партии ХДС Гельмут Коль в свое время оказал поддержку 35-летней женщине из Восточной Германии, в которой увидел большой потенциал. Почему же сейчас Меркель решила вступить в конфликт с министром финансов?

Как отмечает руководитель Центра германских исследований в Институте Европы РАН Владислав Белов, партия "Левая" — наследник Партии демократического социализма. И за ней тянется пока 30-летний шлейф постсоциалистического настоящего объединенной Германии.

"Пока с точки зрения христианских демократов партия "Левая" не соответствует демократическим принципам. В первую очередь по внешнеполитическим вопросам: "левые" отказались голосовать по резолюции в отношении Афганистана, по поводу бундесвера, они выступают против членства в НАТО. Поэтому для ХДС/ХСС союз с "левыми" недопустим. Вполне понятная реакция Меркель, которая представляет партию, находящуюся сейчас в политической конкуренции с социал-демократами, которая реально опасается, что социал-демократы, "зеленые" и партия "Левая" начнут коалиционные переговоры", — отмечает эксперт.

Меркель опоздала с помощью?

Конечно, успех этих трех партий маловероятен. Слишком большие различия между ними. Но возможность всегда остается. Поэтому Меркель вместо Лашета аккуратно вступает в предвыборную политическую кампанию. Ранее Меркель не хотела поддерживать партию ХДС в предвыборной гонке и намеревалась максимально дистанцироваться, тем самым поставив под угрозу собственное наследство — рейтинг Лашета сейчас совсем низкий. Но все же Меркель подключилась, аккуратно, дозировано, чтобы Лашета не обвиняли в том, что он прячется за юбкой Меркель.

Ангела Меркель

При этом до выборов осталось три недели, и Меркель увидела, что Лашет оказался слабым кандидатом. Поэтому Меркель, как умный и расчетливый политик, аккуратно подключается. Посмотрим, насколько она права.

Меркель возглавила ХДС, когда партия оказалась в центре скандала из-за незаконного финансирования, волевой рукой она "отмыла репутацию" ХДС, Меркель никогда не опускала руки, может быть, теперь она вытащит на политическую арену и Лашета, который плетется пока в хвосте?

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Куратор: Любовь Степушова
Темы германия олаф шольц ангела меркель
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