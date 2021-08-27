Недвусмысленный сигнал: почему премьер Японии отказался ехать на ВЭФ

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга отказался посетить Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет в начале сентября во Владивостоке. Официальная причина — из-за пандемии COVID-19.

В отличие от предшественника

Причем визит был вполне возможен. Предшественник Есихидэ Суга на посту премьер-министра Синдзо Абэ был постоянным участником Восточного экономического форума. Форум проводится с 2015 года, исключением стал 2020-й — ВЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса.

В общем, и ныне планам японского премьера-министра помешала пандемия. По крайней мере, таково официальное объяснение. Точнее сказать, пока что неофициальное — от отказе Есихидэ Суга посетить Владивосток сообщило TV TOKYO.

Участие японского премьера в работе форума стала бы отличной возможностью обсудить состояние отношений между двумя странами. Этим летом стороны неоднократно обменивались весьма резкими заявлениями относительно статуса группы южных Курильских островов.

И с того момента, как Есихидэ Суга стал премьер-министром, личных встреч с российским руководством у него не было. Да и вообще интенсивность контактов на высшем уровне заметно снизилось с временами, когда главой японского правительства был Синдзо Абэ.

Так что отказ от посещения Восточного экономического форума можно рассматривать и как демарш со стороны Токио. И пандемия коронавируса здесь может быть просто удобным поводом.

Впрочем, японская делегация участие в работе форуме все же примет.

"В планах делегации — провести переговоры о сотрудничестве в рамках действующих и новых проектов в макрорегионе в таких сферах, как энергетика, логистика, городская среда. Надеюсь, форум станет площадкой для принятия конкретных решений и будет способствовать развитию устойчивого партнерства между российским Дальним Востоком и Японией. Наша делегация заинтересована в активном участии в сессиях деловой программы ВЭФ-2021", — заявил ранее посол Японии в Москве Тоёхису Кодзуки.

Кроме того, в этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов — и Токио, наряду с Шанхаем и Сеулом будет в числе этих городов.

Говорить о прекращении диалога между Россией и Японией было бы неправильно. Другое дело, что в Токио дают понять — отношений такого же уровня, как при Синдзо Абэ, не будет.

Судя по всему, его преемник считает необходимой более жесткую тактику на переговорах с Россией. Ну или по крайней мере, демонстрацию более жесткого подхода. Хотя едва ли это будет способствовать взаимопониманию между Москвой и Токио.