Дарья Митина: "Мариам Гани считает, что расцвет Афганистана связан с СССР"

О том, что происходит сейчас в Афганистане и почему сложно получить правдивую информацию из СМИ, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой ответственный секретарь Центрального комитета Объединённой коммунистической партии по международным вопросам, а также внучка экс-премьер-министра Афганистана Мохаммеда Юсуфзай Дарья Митина.

Афганские зачистки

— Дарья, ты внучка экс-премьер-министра Афганистана Мохаммеда Юсуфзай и дочка руководителя Афганского государственного телевидения Касема Мохаммеда Юсуфзай, который был повешен талибами* 27 сентября 1996 года. Ты имеешь в Афганистане личные контакты. Что там происходит?

— Что там происходит, не знает никто, потому что новостная лента обновляется постоянно.

Но нужно обратить внимание, что практически весь новостной поток — это англоязычные либо хиндиязычные новости. То есть это перепевки американских или британских СМИ на английском языке, либо идёт встречный поток индийских СМИ из Афганистана.

Кроме пропаганды "Талибана"*, который сейчас лихорадочно ставит под контроль всю жизнь в стране, ничего и нет. Государственное телевидение парализовано фактически. Там сейчас журналистов практически нет. Я не знаю, куда там съездил наш Илья Варламов, который очень быстро оттуда уехал. Из "Комсомольской правды" поехал туда Георгий Зотов, но непонятно, доехал или нет, потому что последние данные от него были с территории Узбекистана.

Но что мы имеем точно? Паника не прекратилась. Вывезли отнюдь не всех. Причем вывезли даже не всех американцев, несмотря на то, что они обеспечивают себе право первоочередного покидания Кабула. Очень много афганцев, которые хотят покинуть Афганистан, и вот с ними ситуация самая тяжёлая. Это не случайная паника или чья-то мнительность. Просто практика того, что "Талибан" сейчас делает на местах, очень сильно расходится с их декларациями. Там идут зачистки, внесудебные расправы. Ищут по домам людей, которые:

сотрудничали с администрацией;

служили в афганской национальной армии;

служили в полиции.

Казнили они брата какого-то переводчика, который переводил американцам на английский язык. То есть даже не самого переводчика, а его брата. Забили плетьми до полусмерти мальчика 12-летнего за то, что у него отец служил в Афганистане. Видео из всего Афганистана идут такие, что смотреть невозможно. Не из Кабула. Из Кабула талибы заботятся о своем реноме, показывают идиллические картинки из парка, как они катаются на каруселях и едят мороженое. Людоед перестал есть людей — вот лейтмотив. Но печально то, что российские официозные СМИ легко этот тренд подхватили, и сейчас я наблюдаю сиропный стиль подачи новостей: вот какие замечательные ребята, они совсем другие. Это раньше они бегали по горам с автоматами, а сейчас они респектабельные, в Оксфордах отучились, европейское образование получили.

Я понимаю, что есть политическая линия, которая заставляет информационные медиа так себя вести. Но меня не может не раздражать совершенно непозволительный глумливо-насмешливый тон, когда речь идет о людях, которые остались защищать Панджшер.

Там несколько тысяч человек, которые не хотят режима талибов и заявили о готовности к сопротивлению. Непонятно, будет там сопротивление или договорённость, но судьба этих людей трагична в любом случае. То есть, если они будут воевать, они первые получат пулю и мало кто выживет, потому что я не верю в успешную войну в рамках отдельно взятой провинции против большой махины. НАТО помогать не будет, они уже чётко дали понять, что им всё равно. Поэтому, скорее всего, там будет большая бойня. А если их вожаки их просто сдадут, сами договорятся, выторгуют себе нормальную жизнь в Кабуле и всё — об их судьбе мы не узнаем, и она, скорее всего, трагична.

Так вот, наши замечательные военкоры так называемые, которые тяжелее авторучки не держали ничего в руках, в таком глумливом тоне: "Ах, какие-то там бомжи в тапках собрались". "Там какое-то потешное войско". То есть люди, которые приехали туда на смерть верную.

Совершенно непонятно мне, почему все набросились на эту несчастную девочку Мариам Гани — дочь президента Ашрафа Гани. Несколько дней уже её обмазывают грязью "Вести-24", "Комсомольская правда", что она такая бессовестная, живёт в Америке. Но живёт она там, где её родили. Почему она должна жить в Кандагаре, если её родили в Бруклине? У неё не потеряна связь с исторической родиной, она художник и режиссер-документалист, снимала много фильмов об Афганистане. Мы с ней встречались в Москве, когда она сюда приезжала. Я ходила с ней на встречу, смотрела её фильм.

В фильме очень тепло показан период советского военного присутствия в Афганистане. И там напрямую говорится, что наивысшего уровня развития Афганистан достиг тогда, когда там была советская армия. То есть человек напрямую с большой симпатией высказывается по отношению к советскому прошлому афганскому.