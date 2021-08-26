Глобальный треугольник: удастся ли США поссорить Россию и Китай?

Упорные попытки США внести разлад в отношения стратегического партнёрства между Россией и Китаем вновь и вновь терпят провал. Западные стратеги работают слишком топорно, не скрывая своё стремление сохранить глобальное господство под девизом "разделяй и властвуй". Лучшим ответом на их коварные планы может быть лишь усиление российско-китайского сотрудничества в экономической, политической и военной сферах.

После встречи в верхах в Женеве в июне этого года президент США Джо Байден не жалел слов сочувствия в адрес Москвы, но звучали они фальшиво. По мнению Байдена, наша страна находится в сложной ситуации, потому что "Китай на неё давит". Он "движется вперёд, одержимый целью стать мощнейшей экономикой и сильнейшей армией в мире", тогда как экономика России испытывает трудности и Москве "приходится действовать более агрессивно, добиваясь её роста".

Сегодня трудно найти страну в мире, которая не испытывала бы трудностей, учитывая негативные последствия пандемии коронавируса. Соединённые Штаты только тем и занимаются, что вливают миллиарды и триллионы долларов в свою экономику, пытаясь вдохнуть в неё жизнь, при этом разгоняют инфляцию не только в своей стране, но и в глобальном масштабе. До сих пор не наблюдалось желания США и их союзников в Европе помочь экономике России не на словах, а на деле. Судя по новым ограничениям против "Северного потока-2", принятым 20 августа, запущенный Вашингтоном маховик нелегитимных санкций работает безостановочно и с нарастающей силой.

В интервью американскому телеканалу NBC президент Владимир Путин заметил по этому поводу:

"Мы видим попытки разрушить отношения между Россией и Китаем, мы видим это в практической политике... Мы не считаем, что Китай представляет для нас угрозу. Это дружественная страна. Она же не объявляет нас врагом, как это сделали в Соединённых Штатах".

В Китае также вполне отдают себе отчет, к чему клонят США. Авторитетная китайская газета, официальное издание ЦК КПК "Жэньминь Жибао" ранее посоветовала Вашингтону не встревать в отношения между Китаем и Россией. Байден пытается в очередной раз перенести ответственность за причинённый вред России на плечи КНР — это "большая политическая иллюзия", отметили в "Жэньминь Жибао".

Если углубиться в историю, то в 70-е годы прошлого века США удалось проторить путь в Пекин и причинить Советскому Союзу ущерб с геополитической точки зрения. Речь идёт о встрече президента Ричарда Никсона с председателем Мао Цзэдуном и последовавшем затем потеплении отношений между двумя государствами. Но то была эпоха биполярного мира, имевшая свои неповторимые особенности. Различные подходы к путям построения коммунизма, а также к культу личности Иосифа Сталина, породили трения в отношениях СССР и КНР. Мао Цзэдун в то время считал необходимым бороться против "социал-империализма", то есть политики Советского Союза.

Сегодня глава КНР Си Цзиньпин всячески подчёркивает готовность углублять с Россией всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и отмечает, что двум нашим странам удалось выработать "классический образец современных отношений между мировыми державами". Схожие оценки двусторонним связям звучат и со стороны Москвы. Как отметил недавно Владимир Путин, российско-китайские отношения "вышли на самый высокий в истории уровень".

Программа-минимум — удвоение товарооборота

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Прочной основой российско-китайских отношений является заключённый 20 лет назад Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Несмотря на пандемию, по итогам 2020 года товарооборот России и Китая составил $107,76 млрд. К 2024 году планируется довести его до $200 млрд, чему должны способствовать и растущие поставки природного газа по трубопроводу "Сила Сибири", старт которых состоялся в декабре 2019 года. Договор заключён на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 млрд кубометров газа, но на эти объёмы "Газпром" выйдет только к 2024 году.

Важной составляющей российско-китайского стратегического партнёрства является взаимодействие в сфере "мирного атома". В мае текущего года Владимир Путин и Си Цзиньпин по телемосту дали старт строительству новых энергоблоков на китайских АЭС — Тяньваньской и "Сюйдапу". Этот совместный проект предусматривает возведение современных ядерных реакторов российского дизайна, отвечающих всем требованиям безопасности и самым высоким экологическим стандартам.

Как отметил президент России, вместе с Китаем мы планируем реализовать много новых крупных инициатив. Так, китайская сторона может принять участие в международном консорциуме по строительству многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах в Димитровграде. В планах совместные исследования в области создания замкнутого ядерного топливного цикла. Обе стороны проявляют готовность развивать инновационное партнёрство в разработке и внедрении низкоуглеродных технологий, с тем чтобы внести свой вклад в снабжение мировых рынков чистой энергией, сокращение выбросов парниковых газов и обеспечение устойчивого глобального развития.

Отвечая на вопрос информационного агентства Синьхуа в ходе ПМЭФ-2021, глава государства отметил, что Россия и Китай поддерживают тесное сотрудничество в таких сферах, как самолётостроение, научное исследование Луны, энергетика, и готовы в дальнейшем укреплять сопряжение Евразийского экономического союза с инициативой "Пояс и путь".

Пустая затея Запада

Между тем западные эксперты продолжают ломать головы над тем, как вновь воздвигнуть стену отчуждения между двумя дружественными державами — Россией и Китаем. Профессор университета Джорджтауна, член Совета по международным отношениям Чарльз Капхэн считает, что Вашингтон должен "помочь Москве выбраться из неудачного брака". Чтобы развести Россию и Китай, он предлагает углублять существующие в их отношениях трещины, умело подстёгивая соперничество, как это было в прошлом. Пределом американских мечтаний было бы добиться большого раскола в Евразии, для чего необходимо различными посулами побудить Москву примириться с Западом.

Обозреватель хорватского издания "Адванс" Д. Марьянович считает американский план разобщения России и Китая нереализуемым, и тому есть много причин. Если между ними и есть соперничество, то раскрыть его возможно лишь при условии, что США перестанут представлять для них серьёзную угрозу. Россия и Китай способны взаимодополнять друг друга: одна представляет собой мощную экономическую державу, а другая обладает преимуществами в военно-стратегической и геополитической сферах.

Впору говорить о трещинах внутри Евроатлантического союза. По мнению Д. Марьяновича, современный Евросоюз стоит на пороге возможной дезинтеграции из-за конфликтующих воззрений, да и Соединённые Штаты оказались в тяжёлой ситуации. Когда-то Европа приняла американскую концепцию почти во всех аспектах жизни, но в новых, более сложных реалиях придётся концепции менять. В США придумали теорию заговора о "российском вмешательстве", а России можно ничего не делать, а просто быть другой, чтобы представлять для многих альтернативу. В этих условиях попытки приблизить к себе Россию, чтобы изолировать её от Китая, представляются довольно рискованной для Запада затеей.

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