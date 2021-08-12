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Автор Антон Куликов

Почему российский посол разозлил иранцев

Мир

Собственно говоря, не только российского, ещё и британского. Но с Великобританией отношения у Ирана сейчас весьма напряжённые. А что же произошло такого, что российского посла Левана Джагаряна даже пригласили на беседу в министерство иностранных дел Ирана?

Почему российский посол разозлил иранцев

Иранцев разозлило фото

А всё дело в фотографии, которая была опубликована на странице российского посольства в Twitter. Леван Джагарян сфотографировался с новым британским послом в Тегеране Саймоном Шерклиффом. Встреча, как отмечало посольство в Twitter, состоялась "на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году".

Публикация фото вызвала волну возмущения в Иране. В частности, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал фотографию "крайне неуместной". Председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф указал на необходимость "решительного дипломатического ответа" в том случае, если послы двух стран не принесут своих извинений.

Посольство России отреагировало на эти комментарии. Российские дипломаты отметили, что не собирались оскорблять чувства дружественного народа Ирана, а единственный смысл у этой фотографии — отдать дань совместным усилиям союзников в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны, сообщает РИА "Новости".

В другом сообщении — относительно беседы в иранском МИДе — в посольстве сообщили, что проходила она в дружественной атмосфере, иранцам были даны "все необходимые разъяснения", а посол выразил сожаление в связи с возникшим недопониманием.

Разные оценки

Причина столь болезненной реакции заключается в исторических событиях. В августе 1941 года Советский Союз и Великобритания в ходе операции "Согласие" ввели войска на территорию Ирана, фактически поставив правительство шаха перед свершившимся фактом.

В Москве и Лондоне опасались, что Иран попадёт под влияние нацистской Германии, что создаст угрозу советскому Закавказью и территориям на Ближнем Востоке, которые в то время контролировала Великобритания.

А до этого, в начале XX века, войска Российской империи подавляли революционные выступления в Персии. А перед Первой мировой войной Россия и Великобритания поделили сферы влияния в Иране.

Понятно, что сами иранцы оценивают эти исторические события иначе, нежели в России и в Великобритании. Потому и реакция на фото была такой.

Не следует ещё забывать и о весьма напряжённой ситуации вокруг иранской ядерной сделки. После отказа предыдущей американской администрации её соблюдать, сейчас предпринимаются попытки её возрождения. Однако дело продвигается весьма трудно. Так что совместное фото послов России и Великобритании в Тегеране могли воспринять ещё и как некую общность позиции по этому вопросу.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы иран тегеран леван джагарян великобритания саймон шерклифф мохаммад джавад зариф мохаммад-багер галибаф
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