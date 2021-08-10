Лукашенко отметил годовщину протестов пресс-конференцией

Президент Белоруссии провёл с журналистами "Большой разговор", представив дайджест своей версии протестов 2020 года.

Александр Лукашенко

Во всём виноваты фашисты

Александр Лукашенко установил рекорд по длительности пресс-конференции, которая прошла без перерывов и длилась 8 часов 15 минут. Тайно инаугурированный в 2020 году глава государства ответил на вопросы, которые касаются внутренней и внешней политики Белоруссии.

Белорусский лидер рассказал и о прошлогодних президентских выборах, результаты которых и последующие репрессии добавили бело-красных цветов в первый ковидный год. Лукашенко признал, что огромное количество граждан, принявших участие в протестах, стало для него неприятной неожиданностью.

Александр Григорьевич со свойственной ему проницательностью определил, что организаторами протестов стали обескураженные поражением на президентских выборах националисты, "ядро которых составляют фашисты". По мнению Лукашенко, на улицы белорусских городов преимущественно вышли зеваки, которые "пончики и мороженое жуют":

"Они хотят суверенитета и независимости, правда, независимости от всех. В первую очередь, от России".

После подобных заявлений, как показывает практика, президент Белоруссии просит денег у своего российского коллеги. Примерно как блогер, который опубликовал пост-затравку, чтобы привлечь рекламодателя. Собственно, так и произошло — Лукашенко попросил у Путина кредит на борьбу с COVID-19. С чем или с кем он планирует бороться в реальности, покажет время.

Борьба за свою власть

События с августа по ноябрь 2020 года, после оглашения результатов президентских выборов, Лукашенко назвал "самыми страшными" для своих соотечественников. С трактовкой главы государства можно было бы и согласиться, если бы не его уточнение. Александр Григорьевич снова повторил прошлогодние эпитеты, напомнив, что "урки, мерзавцы, бандюганы" хотели его свергнуть и прищучить его окружение.

Александр Григорьевич рассказал журналистам, собравшимся на "Большой разговор", что хотел до последнего защищать свою власть:

"У меня трое сыновей, которые прекрасно владеют оружием. А за мной стоят ещё несколько сотен преданнейших людей. Таких как я. И нам бы хватило, чтобы навести порядок. Но это была бы кровь. Этого нельзя было допустить".

Чтобы добавить веса сказанному, Лукашенко снова упомянул Россию, за скобками как бы оставив место для виртуального баннера "Здесь может быть ваша реклама":

"Россия бы что, отступила и потеряла Белоруссию? Да никогда! И началась бы мировая война! А Россия — это ядерная держава!"

Иными словами, перемещения президента Белоруссии с автоматом по своей резиденции, избиения граждан, массовые задержания, издевательства в СИЗО и бесчинства силовиков в спальных районах Минска спасли планету от глобальной ядерной катастрофы.

Напрочь игнорируя рассказы задержанных, которые огребли по полной на улице, в автозаках и в отделениях милиции, видеосвидетельства действий опричников против протестующих и просто собравшихся на улице белорусов, Лукашенко ответил журналисту на вопрос о пытках, что ничего подобного не было:

"Они что, на Окрестина пытали две тысячи человек? Это — фейк! Фейк, который вы придумали!"

По данным белорусских правозащитников, за время подавления протестов:

возбуждено 4691 уголовное дело;

задержаны десятки тысяч людей;

погибли не менее 7 человек;

сотни получили тюремные сроки;

более 600 белорусов признаны политзаключёнными.

Старая песня о главном

Накануне своей пресс-конференции Александр Лукашенко уверенно заявил, что в Белоруссии президентские выборы 2020 года прошли в условиях "тотальной гласности" и демократизации политической жизни.

То, что его основные соперники оказались в СИЗО, безусловно, демократичнее не бывает. Эти самые конкуренты, по мнению Лукашенко, заранее готовились "долбить власть", вместо того чтобы готовиться к "справедливым и честным" выборам. В СИЗО, видимо, самое уютное место для того, чтобы подготовиться к избирательной кампании.

Государственные СМИ Белоруссии как-то обошли вниманием "тотальной гласности" вынос огромных сумок из окна избирательного участка по приставной лестнице под присмотром милиционера, а также скандалы с подсчётом голосов.

Лукашенко в который раз повторил в своей старой песне о главном, что не держится за власть, и призвал не гадать, когда он покинет свой пост:

"Очень скоро… Кого белорусский народ изберёт, тот и будет президентом. Это действительно так".

Скорее всего, следуя российской электоральной модели, кого пустят в кандидаты, из тех и станут выбирать граждане. Ведь, как и в России, в Белоруссии вдруг обнаружилось немереное количество "экстремистов", которые имеют наглость не соглашаться с действиями властей и открыто критикуют правящую политическую элиту.

Как и в России, в Белоруссии закрываются оппозиционные СМИ. В редакциях и в домах некоторых журналистов проводятся обыски. Две журналистки телеканала "Белсат" чалятся в колонии за стрим одной из акций протеста. По словам генерального прокурора республики, против 50 интернет-ресурсов поданы судебные иски за распространение экстремизма и подрыв общественно-политического порядка.

Многочасовые пресс-конференции, безусловно, приводят в восторг экзальтированных телезрителей. По своей схеме они призваны продемонстрировать уверенность руководства страны в своей правоте, заботе о государстве и соотечественниках. Правда, досадно, что на постсоветском пространстве весьма поверхностно изучено наследие легендарной Фаины Раневской, которая давала трезвые оценки своим выступлениям на публике:

"Я говорила долго и неубедительно, как будто говорила о дружбе народов".

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