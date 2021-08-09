"Бодливой корове Бог рог не дает": ради чего Зеленский устраивает провокации

Под занавес минувшей недели президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "Дом". На чистейшем русском языке с легким южным диалектом он заявил, что все люди, считающие себя русскими, должны покинуть "временно оккупированную территорию Украины" и переехать в Россию.

Отреагировал бурно на эти высказывания президента глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он раскритиковал поведение Зеленского, а также посочувствовал украинцам. "Опять достался президент, который не выполнил ни одного своего перевыборного обещания", — отметил Гемпель.

Но в интервью, которое дал Зеленский, важен другой момент: впервые за все время так называемой АТО руководство Украины признало: им нужна территория, но не люди.

Что это: фашизм, национализм? Как вообще стоит расценивать такие заявления?

Своим мнением по этому поводу в эфире программы "Необычная неделя" поделился эксперт из Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

— Я думаю, что все это сказано для того, чтобы дать некий информационный повод, спровоцировать обсуждение. Не более.

Учитывая отсутствие реальных дел, президент Украины любит выходить в публичное пространство с целью некого эпатажа, чтобы просто поймать волну, как говорится на простом языке.

На все это, на мой взгляд, не нужно вообще обращать внимание, ибо содержательной составляющей в подобных "выступлениях" нет.

Потому что он в ответ на свою первую глупость говорит вторую глупость, потом третью. И если анализировать все глупости, которые он скажет, — жизнь закончится. Стоит просто помнить и понимать: это не совсем адекватные люди. Как говорит русская поговорка: бодливой корове Бог рог не дает.

Они хотели что-то такое возбудить, подраться, чтобы притянуть к себе внимание, никто им подраться, конечно, не даст — никому это не интересно.

Так и будут они висеть между небом и землей и рассказывать о том, что они проводники цивилизации.

Исторические фантазии

— А как насчет заявления, что никакой цивилизации в Донбассе без Украины не будет вообще?



— Украина как независимое государство никогда не существовала в нынешних границах. Ее нынешние границы — это выдумки. Надо называть вещи своими именами. Советский Союз выдумал эту Украину. И сейчас Российская Федерация вынуждена с этим сосуществовать. В действительности эту проблему надо было решать гораздо раньше. Сейчас ее решить просто не получится. Значит, нужно сосуществовать.

— Господин Зеленский высказал большую озабоченность тем, что значительная часть юго-востока Украины получила российские паспорта, как это было и в Абхазии, кстати. И он считает, что теперь это дает России возможность напасть на Украину для защиты своих граждан.

Это было сказано, понятное дело, с прицелом на внимание международной общественности, которая очень заинтересована в том, что происходит в этой не самой большой стране.

— Украинцы уже получили полмиллиона румынских и венгерских паспортов. И почему-то об этом говорят явно не в таких нарративах.

Зачем России нападать на Украину? Никто мне так и не объяснил. Окончание горячей части конфликта уже идет. Никто на Украину не просто не нападал, а вообще умышленно не собирается на нее нападать.

Все разговоры о том, что Россия собирается куда-то там нападать — это просто зрительные галлюцинации. Потому что России как раз невыгодно, чтобы какие-то военные действия там имели место. Россия готова была, готова сейчас и готова будет даже идти на существенные уступки — формула Штайнмайера тому пример — лишь бы Киев что-то делал. Но он делать не будет ни тогда, ни сейчас, ни потом. И это тоже всем понятно.

Поэтому напасть в этой ситуации может Украина и то только с очень большого похмелья. Запад, конечно, разрешает Украине прогревать ситуацию, но никогда не разрешит активный конфликт. Потому что если активный конфликт с украинской стороны начнется, а Россия будет реагировать, тогда она будет совершенно права.

— Это для нас очевидно, что России невыгодно нападать на Украину, но Польша, прибалтийские страны думают иначе. Они там живут в истерике с 2014 года.

— Они могут верить сколько угодно. В Вашингтоне, в Лондоне, в Брюсселе, в Берлине прекрасно знают реальную ситуацию.

И там хотят, чтобы Украина служила сдерживающим фактором для России, инструментом давления, но никогда не допустят того, чтобы это привело к реальной войне. Война им не нужна.

Давление? Пожалуйста, давление будет продолжаться всегда. Но несмотря на всю неадекватность Зеленского, он понимает, что русские танки не летают.