Коронавирус: Индия гибнет и тащит за собой мир

Пандемия коронавируса в Индии за две недели достигла апокалиптических масштабов. Правительство Нареандры Моди проповедует аюверду, а стратегический партнёр — США — не спешит помогать.

Индия гибнет от коронавируса

Ежедневная заболеваемость в Индии в четверг, 6 мая, превысила 400 тысяч случаев инфицирования, система здравоохранения не справляется с наплывом пациентов, регистрируется крайний недостаток лекарств и кислорода.

На Индию приходится более трети ежедневно регистрируемых случаев инфицирования в мире, а число ежедневных летальных исходов в этой стране составляет более трёх тысяч человек в день, что превышает аналогичный показатель в Бразилии. Местные эксперты говорят, что даже эти мрачные цифры сильно недооценивают истинные масштабы кризиса.

Особенно критична ситуация в столице и штате Гоа, популярном среди туристов месте на западном побережье. Там наблюдается самый высокий уровень заражения COVID-19, каждый второй тест даёт положительный результат.

Главный оппозиционный лидер Индии Рахул Ганди предупредил в пятницу, 7 мая, что если вторая смертоносная волна COVID-19, охватившая страну, не будет взята под контроль, она уничтожит Индию, а также создаст угрозу для всего остального мира.

В письме Ганди просил премьер-министра Нареандру Моди ввести общенациональный карантин и ускорить общенациональную программу вакцинации.

"В Индии проживает каждый шестой человек на планете. Пандемия продемонстрировала, что наши размеры, генетическое разнообразие и сложность делают Индию благодатной почвой для быстрой мутации вируса, трансформирующегося в более заразную и более опасную форму", — написал Ганди.

"Допущение неконтролируемого распространения вируса в нашей стране будет иметь разрушительные последствия не только для нашего народа, но и для всего остального мира", — добавил политик, которого цитирует Reuters.

Правительство Моди "бегает, как курица без головы"

Как пишет National Herald India, правительство вместо ввода карантина призывает "стучать по кастрюлям и сковородкам, зажигать лампы для пропаганды грязелечения, пользы коровьей мочи и непроверенных аюрведических смесей".

"Индийское правительство бегает, как курица без головы", — констатирует издание.

Критикуется и политика ценообразования на вакцины: "Кажется, никто не знает, почему одна и та же вакцина должна иметь четыре разных цены для центра, для штатов, для частного сектора и на экспорт".

"В то время как Индия сталкивается с экзистенциальным кризисом, жалобы на потерю средств к существованию, обвинения прошлых правительств и оппозиционных политиков вряд ли помогут. Мы должны кормить людей, терпящих бедствие, заботиться о них, если они заболеют, обеспечить транспорт, лекарства и кислород.

Мы должны следить за тем, чтобы наши медицинские работники были защищены и не заболевали.

Мы должны строить полевые госпитали и обращаться за помощью к вооружённым силам и гражданскому обществу в решении этих проблем", —

делает вывод National Herald India.

Издание предлагает быстро развернуть электрические крематории, а людей вакцинировать прямо на пороге домов с помощью вакцин, перевозимых в грузовиках для хранения мороженого и на тележках.

Однако правительство Нареандры Моди вместо этого борется с "вводящей в заблуждение информацией", которая распространяется в социальных сетях "для создания паники". Например, о том, что нужен кислород для умирающих родственников. По данным газеты Hindu, по состоянию на 25 апреля полиция штата Уттар Прадеш уже арестовала 42 человека по подобным обвинениям.

Ситуация с вакцинацией "очень мрачная"

На катастрофу с медицинской помощью накладывается снижение темпов вакцинации. Достигнув показателя около четырёх миллионов в день, сейчас делается до 2,5 миллиона прививок в день из-за нехватки вакцин", — цитирует слова Амартия Лахири, профессора экономики Университета Британской Колумбии, газета Mint.

"Целевая цифра в пять миллионов в день — это нижняя граница того, к чему мы должны стремиться, поскольку даже при таких темпах нам понадобится год, чтобы получить каждому по две дозы. Ситуация, к сожалению, очень мрачная", — сказал он.

Голова Моди занята борьбой за власть

Эксперты указывают, что правительство Моди сделало ошибку, разрешив проведение массовых религиозных и политических мероприятий:

фестиваля Кумбха Мела (ранее отложенного), который привлекает миллионы людей, желающих отправиться на реку Ганг в Харидве,

и предвыборных митингов (без масок) в Западной Бенгалии.

"Когда первая волна пошла на убыль, они должны были подготовиться ко второй волне и предположить худшее. [Правительство] должно было провести инвентаризацию кислорода и ремдесивира, а затем увеличить производственные мощности", — сказал бывший министр здравоохранения штата Махараштра Махеш Загаде BBC.

В последнее время в Индии стали задаваться вопросом о стратегическом партнёрстве с США, поскольку "не было обещано ни одного флакона вакцины, несмотря на миллионы доз AstraZeneca, лежащих неиспользованными на складах США".

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