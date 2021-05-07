Чехия уволила чиновника, рассказавшего о планах закупить "Спутник V"

Гетман Пардубицкого края Мартин Нетолицкий был уволен после того, как рассказал о планах Чехии закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек подтвердил, что он вывел Нетолицкого из наблюдательного совета "Чешской почты", сообщает "КП".

Решение было принято после того, как Нетолицкий подтвердил агентству ЧТК, что Гамачек собирается посетить Москву и привезти оттуда большое количество доз вакцины "Спутник V". По словам гетмана, вице-премьер заявил ему, что "уже обо всем договорился" с Россией.

Ранее в чешском издании опубликовали материал о намерении вице-премьера Чехии посетить Москву, чтобы уладить скандал со взрывами во Врбетице, а заодно договориться о поставках российской вакцины.

Кроме того, сообщалось, что Гамачек собирается получить согласие президента РФ Владимира Путина на проведение встречи с президентом США Джо Байденом в Праге.