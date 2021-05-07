Саудовская Аравия запретила гражданам выходить на работу без прививки

Министерство кадров и социального развития Саудовской Аравии сообщило, что гражданам королевства, не привитым от коронавируса, запрещено выходить на работу.

"Получение вакцины от коронавируса будет необходимым условием для присутствия работников на рабочих местах для всех секторов — государственного, частного и благотворительных организаций", — цитирует саудовских властей РИА "Новости". Поэтому власти рекомендуют гражданам подготовиться к вакцинированию.

Дата вступления новых правил в силу пока не раскрывается. Министерство пообещало объявить о ней в ближайшее время, а также рассказать, как правила будут действовать.

В конце прошлой недели Саудовская Аравия приняла решение запретить непривитым гражданам выезжать за границу. С 17 мая текущего года за пределы страны смогут выехать только те, кто привился одной или двумя дозами за 14 дней до поездки. К настоящему моменту медики королевства вкололи более 10 млн доз с общим числом населения в 34 млн человек.

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