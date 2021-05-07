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Автор Любовь Степушова

Стратегическое партнёрство с США добьёт Украину

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Украинцы рано или поздно поймут, что весь мир для США — это курица, несущая золотые яйца, а хозяевам остается только ее помёт, чтобы покрыть расходы на выращивание.

Стратегическое партнёрство с США добьёт Украину

Стратегическое партнёрство Украины и США

Отчёт украинского МИД полон оптимизма в трансляции итогов визита госсекретаря США Энтони Блинкена. Речь, по словам внешнеполитического ведомства, идёт о "развитии стратегического партнерства Украины и США в политической сфере и сфере безопасности", усилении обороноспособности Украины "в борьбе против российской агрессии".

В заявлении МИД указывается, что гарантирована "поддержка США усилий Украины в борьбе с коррупцией и укрепление открытой конкурентной экономики". Также обсуждались:

  • пути "действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в тесной координации с Германией и Францией как сторонами Нормандского формата";
  • дальнейшая интеграция Украины в НАТО, "которая имеет важное значение для безопасности Центральной Европы, Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом".

В прямом эфире в Facebook, глава ведомства Дмитрий Кулеба подтвердил, что в ходе визита стороны договорились заключить "важное соглашение о стратегическом партнерстве" и что Соединенные Штаты "не будут решать украинские вопросы за спиной Киева". Это заверение, очевидно, связано с анонсированной встречей Владимира Путина и Джо Байдена. Но как Кулеба проверит выполнение данного обещания?

Партнёрство с США не предусматривает вступление Украины в НАТО

По словам глава администрации президента Андрея Ермака, "Украина пользуется полной поддержкой США в отношении своего членства в НАТО".

Но Блинкен об этом ничего не сказал, кроме того, несмотря на старания Варшавы и Вильнюса, Владимир Зеленский не был приглашен на июньский саммит НАТО. Это говорит о том, что вожделенный "План действий по членству в НАТО" (ПДЧ) пока недоступен Киеву.

Действительно, о каком плане вступления может идти речь, если Венгрия противится самой идее членства Украины в НАТО из-за политики дискриминации венгров. Против и западноевропейские страны. Так, представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила недавно, что "Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены".

Борьбой с коррупцией надо заниматься самим

Кроме того, из риторики Блинкена стало ясно, что любая поддержка со стороны США жёстко увязана на "борьбе с коррупцией".

Собственно, коррупция есть на Украине, как и везде, но если в вашей стране борьбой с ней занимаются США, то это ведёт к полной потере суверенитета и распродаже госактивов.

Пример — Бразилия, где судебные власти, подкупленные и обученные в США, за незадекларированный "дворец" посадили на 8 лет в тюрьму самого сильного претендента на победу на президентских выборах от левой партии. Только через два года мошенничество вскрылось, но победивший Жаир Болсонару развалил БРИКС и недавно под надуманным предлогом отказался от "Спутника V".

Коррупция, между тем, в Бразилии ничуть не уменьшилась, зато вовсю идёт разгосударствление экономики, приватизированы, в том числе, американскими компаниями, крупнейшие энергетические и нефтяные госактивы, что привело к росту тарифов на топливо и электричество для населения, к массовым увольнениям с предприятий.

Под лозунги о помощи украинский народ будет беднеть

На Украине США недовольны увольнением главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Он был уволен, когда на 2 дня была приостановлена деятельность Наблюдательного совета компании, большинство которого составляли западные эксперты. Они получали огромные зарплаты за советы компании, которая обещала закончить год с прибылью, а закончила с убытком в 700 млн долларов США.

Эта ситуация совпала с провалами переговоров Киева с МВФ и внесением поправок в Земельный кодекс Украины, который теперь разрешает приватизацию украинских чернозёмов. Блинкен, несомненно, хочет, чтобы американцам лицам в приобретении земель и госактивов в энергетике были оказаны приоритеты под предлогом борьбы с кумовством.

Очевидно, что украинские реформы (в пользу американского бизнеса) завязаны на военную помощь в "агрессии против РФ". Вероятно речь идёт о поставках оружия, о которых Украина давно просит.

Если Украина будет реализовывать рецепты, рекомендованные властям США, то сможет рассчитывать на "большее" . Причём это большее не конкретизируется, оно тоже в тумане. Одно можно сказать, что украинцам жить легче не станет. Кстати, в той же Бразилии правые никак не могут остановить падение экономики и курса реала, при росте госдолга. При этом левые (антиамериканские) силы там уверенно двигаются вперёд к победе на следующих выборах.

На Украине тоже следующий президент будет от оппозиционных пророссийских сил.

Образно говоря, украинцы, наконец, должны понять, что весь мир для США — это курица, несущая золотые яйца, а хозяевам остается только её помёт, чтобы покрыть расходы на выращивание.

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