Блинкен едет на Украину требовать подчинения от Зеленского

Энтони Блинкен едет в Киев потребовать подчинения от Владимира Зеленского, но придуманы тысячи причин, чтобы не "демонстрировать солидарность" с Киевом.

Блинкен в поисках баланса с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится в Киеве в среду, 5 мая, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как указывает Bloomberg, для "демонстрации поддержки важнейшему союзнику перед лицом российской агрессии".

Он прибудет из Лондона, где уже встретился премьером Борисом Джонсоном. На Украине Блинкен намерен "найти баланс" между обеспокоенностью Запада внутренними решениями (Киева) и демонстрацией солидарности после того, как недавнее перемещение российских войск к границе с Украиной вызвало опасения по поводу "нового крупного вторжения".

Визит Блинкена также связан с планами Береговой охраны США и Королевского военно-морского флота направить суда в Чёрное море, указывает издание.

Понравиться США невозможно

Как сказал "Правде.Ру политолог Александр Дудчак, баланс, по мнению Соединённых Штатов, это когда у них всё под контролем, все им подчиняются и никто не возражает. По словам политолога, достичь уровня дружеских отношений с Соединёнными Штатами на взаимовыгодных условиях не представляется возможным.

"И даже если, скажем, Россия, или Китай, или другая страна по требованию Соединённых Штатов напишет новую Конституцию, что, в принципе, делается зачастую, или полностью перепишет под диктовку существующие законы, в любом случае Соединённые Штаты вряд ли будут удовлетворены", — сказал эксперт.

По мнению Александра Дудчака, в нынешних условиях любое действие Соединённых Штатов, которое они называют стремлением к миру, спокойствию, порядку, наоборот, вызывает новые пожары в тех странах, "за которые они так переживают".

В Чёрном море не место Береговой охране США

Что касается кораблей Соединённых Штатов и Британии в Чёрном море, то это также "ни в коем разе не связано с их желаниями навести мир в регионе", поэтому все эти действия принимаются в России к сведению и в ответ разрабатываются адекватные ответные действия.

"Но, конечно, было бы спокойнее всем, и им тоже было бы спокойнее, если бы они не совались со своей береговой охраной за пределы своих берегов", — сказал Александр Дудчак.

По его словам, "Россия не имеет права с безразличием относиться к территориям, находящимся на границах у Российской Федерации, — тем, которые исторически входили в состав России, Российской империи, Советского Союза".

"Так что в этом плане Блинкен мог бы самое лучшее что сделать — вообще не вмешиваться в дела Украины и постсоветского пространства, а заняться своими проблемами: 30 миллионами людей, живущими за чертой бедности, расовыми, межэтническими, межнациональными, межклассовыми и прочими. У них своих проблем хватает. Занялись бы своими, вот был бы тогда мир и спокойствие во всём мире", — заключил политолог.

Байден — друг Украине, но не он правит балом

Financial Times указывает, что Зеленский "имеет мало вариантов для выхода из тупика, не удосужившись консолидировать западных партнёров Киева вокруг дальнейших экономических санкций против России, а готовность Вашингтона к новым дипломатическим усилиям остаётся под вопросом".

"Бывшему комику трудно добиться даже того, чтобы Путин сел за стол мирных переговоров с западными лидерами, которые поддерживают Киев", — добавляет газета. Зеленский надеется, что широкое привлечение президента США Джо Байдена вместе с Францией и Германией может подтолкнуть Москву к компромиссу, пишет FT.

"Однако Киев не уверен, насколько сильно Вашингтон настроен на новые мирные инициативы. Хотя Байден является другом Украины, в его администрации работают служащие времен Обамы, которые скептически оценивали более настойчивое вмешательство США шесть лет назад", — заключает газета.

Заметим, что Блинкен едет указывать Украине, как надо бороться с коррупцией (те самые внутренние решения, которые не устраивают США), это будет хорошей причиной, чтобы не помогать Украине материально — разворуют.

Новая совместная стратегия по Донбассу, о которой грезят киевские власти, если и будет, то никак не совместной и не в интересах Украины, а во вред России. Где границы этого вреда — мы скоро узнаем.

Читайте по теме:

Увеличили запросы: Киев хочет от Вашингтона поставок вакцин

Украина ждёт новой порции печенек: Виктория Нуланд опять едет в Киев

Блинкен: Байден не хочет ссориться с Москвой

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.