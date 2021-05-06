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"Я поражён": Зеленский об итогах встречи с Блинкеном

Мир

Успешно завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе встречи поднимались самые разные вопросы — от Донбасса до "СП-2". Коротко о важном — для наших читателей.

"Я поражён": Зеленский об итогах встречи с Блинкеном

Ключевые темы: список всё тот же

Основных моментов в переговорах оказалось три:

  • "Северный поток-2";
  • Донбасс;
  • Крым.

По итогам встречи Зеленский рассказал, что благодарен Вашингтону за санкции в адрес России, и отметил, что вопрос "СП-2" для Украины также очень "чувствителен".

"Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий, незаконной аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, мы обсудили вопрос "Северного потока-2" — это для Украины также очень чувствительный вопрос", — заявил Зеленский.

Первая "не первая" встреча: чем удивил Блинкен

Также украинский лидер отметил, что его поразил уровень осведомлённости Блинкена по ряду вопросов, касающихся положения дел на Украине. По ощущениям, заметил Зеленский, встреча "не первая".

"Несмотря на то, что это первая встреча, есть ощущение, что она не первая, я поражён, что команда [Блинкена] прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит", — заметил Зеленский.

Данный момент можно назвать как положительным, как и отрицательным, пояснил президент.

Наказ для Блинкена: о чём попросил Зеленский

Также президент Украины предложил приехать с визитом в Киев и президенту США Джо Байдену. Приглашение для президента США Зеленский попросил передать Блинкена, отметив, что Байдену стоило бы приехать на "Крымскую платформу" и День независимости страны (23 и 24 августа).

"Мы считаем, что это будет фундаментально новый уровень отношений между Украиной и США. Этот год — фундаментальный для украинцев, год 30-летия независимости, в рамках которого будет важна наша "Крымская платформа" — первая площадка про помощь Крыму", — уточнил Зеленский.

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Пресс-конференция Блинкена и Зеленского | 06.05.21
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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