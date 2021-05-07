Блинкен написал о том, как провёл время в Киеве

Визит на Украину по итогу оказался вполне продуктивным для госсекретаря США Энтони Блинкена, о чём он и сообщил в своём Twitter. Блинкен заверил читателей, что Вашингтон "полон решимости" и дальше помогать Киеву.

"Продуктивное времяпрепровождение в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился. США полны решимости перед лицом российской агрессии и в своей поддержке работы в проведении реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", — уточнил Блинкен.

Напомним, что Блинкен успел обсудить с Зеленским такие вопросы, как "СП-2", Крым и Донбасс, а также увёз в США приглашение посетить Киев для президента страны Джо Байдена. Также Блинкен успел удивить Зеленского своей осведомлённостью по вопросам, которые относятся к внутренним делам Украины.

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