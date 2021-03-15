Военный эксперт: Москва неправильно комментирует события в Ереване

О том, что сейчас происходит в Армении, удастся ли Пашиняну удержаться у власти, а также о перспективах влияния России на постсоветское пространство рассказал главному редактору "Правды.ру” Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона” Игорь Коротченко.

Тяжелая ситуация

— Игорь, что сейчас происходит в Армении?

— В Армении идет острая фаза борьбы за власть: Пашинян и его политические оппоненты. Тяжёлой артиллерией выступает бывший президент Армении Роберт Кочарян, который фактически призвал к военному перевороту. Пашинян делает ставку на лояльных к нему генералов. Есть группа внутри армянского генерального штаба, возглавляет которую начальник армянской военной разведки, в подчинении у него воинские части специального назначения. В критический момент именно спецназ может сыграть решающую роль. Поэтому действия военных, выступивших против Пашиняна, не могут быть подкреплены более решительными действиями, и это играет на Пашиняна. В дополнение служба охраны, которая входит в службу национальной безопасности, будет выведена из структуры СНБ Армении и подчинена непосредственно Пашиняну. Таким образом он ближний круг страхует от возможного предательства.

Сегодня 60-70% за Пашиняна и 30-40% против. Поэтому если не произойдут резкие события, то нынешнюю схватку за власть Пашинян выиграл.

При этом Москва неправильно комментирует события, заявляя, что-то, что происходит в Ереване, — внутреннее дело армянского народа.

— Армения действительно в очень сложной ситуации, спустя 30 лет Нагорный Карабах вернулся к Азербайджану. Какая у Пашиняна дальнейшая программа?

— Ситуация в Армении настолько плохая во всех сферах (в политике, экономике, социальном аспекте), что никто не думает о том, что будет после, спустя 5-6 месяцев. Все решают сиюминутные политические задачи. Политические элиты схватились между собой за власть и деньги. Но большинство народа Армении, которые проявляют крайнюю пассивность, не поддерживали ни ту, ни другую сторону. Это характеризует ситуацию в армянском обществе после военного поражения:

усталость,

разочарование,

стремление выжить в неблагоприятных экономических условиях.

Россия следит за тем, что происходит в Ереване. Армения — наш партнер по ОДКБ, у нас есть союзнические обязательства перед Ереваном в рамках двухсторонних отношений. Но все прекрасно понимают, что вмешательство России будет во вред ей самой. Поэтому надо спокойно дождаться, когда во внутриармянской политической склоке победит кто-то. Пока Пашинян демонстрирует просто изумительную политическую живучесть.

— Его заявление про "Искандер", совершенно хамское и не соответствующее действительности, тоже ему сошло с рук?

— Пашинян повинился, сказал, что его неправильно информировали, и он снимает все претензии к российским "Искандерам". Его простили, слегка пожурив из Москвы, а в Армении возник полномасштабный политический кризис. Пашинян сделал это заявление, чтобы нанести удар своему оппоненту Сержу Саргсяну, который накануне выступил с большим материалом, обвинив Пашиняна во всех грехах. Пашинян получил хороший урок в том плане, что не надо переводить стрелки на Россию. Это очень дорого обойдется любому политику в Армении.

Потеря влияния

— Мы знаем, чей он ставленник, и он хорошо понимает, что делает, поэтому такие люди плохо воспринимают самые наглядные уроки. Те, кто его финансировал и учил, прекрасно понимают, что делают. Я боюсь, что пока он будет на этом месте, будет продолжаться политика конфронтации с Россией (тут он повинился, а потом ещё что-то сделает).

— Но мы не можем совершить военный переворот в Армении, правильно? Военные Армении не могут это сделать, а Россия-то в данном случае не модератор событий.

Другое дело, что нам надо усиливаться на постсоветском пространстве, потому что идет тотальная потеря Россией своих позиций по всему СНГ.

На Украине мы выглядим очень бледно, в Грузии тоже, теряем позиции в других странах. Впечатление, либо мы не контролируем процессы, либо не можем их модерировать. Но результатом этих политических процессов является вытеснение России из сферы реального воздействия на постсоветском пространстве. И это не только системный вызов для нашей национальной безопасности. Это вопрос к качеству кадров, которые отвечали и будут отвечать за взаимодействия с СНГ. Где наши:

пресловутая мягкая сила,

Россотрудничество,

фонд "Русский мир"?

Куда тратятся десятки миллиардов рублей, которые необходимы, чтобы Россия на что-то влияла на постсоветском пространстве? Качество нашей политики на постсоветском пространстве исключительно низкое. Все без исключения ведомства демонстрируют неудовлетворительное качество работы. Везде фигуры, связанные с Россией, терпят политическую неудачу. Рычаги влияния и воздействия на общественное мнение у России с каждым годом всё более снижаются на постсоветском пространстве.

Завершится это всё поясом недружественных для России режимов на наших границах. В странах СНГ дальше появятся иностранные военные советники, а в перспективе — военные базы с оружием, нацеленным на нашу страну, с подлетным временем для ракет в несколько минут, и это означает резкое ухудшение качества национальной безопасности для нашей страны.