Германию объявили главной целью России

Германия чаще других стран Евросоюза становилась объектом так называемых российских кампаний дезинформации. Об этом говорится в докладе, обнародованном 9 марта в Брюсселе Европейской службой внешних связей (EEAS).

Германию "активно атакуют"

Согласно оценке EEAS, "ни одно другое государство ЕС не атакуют активнее, чем Германию". В докладе подчеркивается, что речь идет как о кампаниях на политическом уровне, так и в "прокремлевских" средствах массовой информации.

В базе данных "ЕС vs. Дезинформация" с конца 2015 года зафиксированы свыше 700 подобных случаев. В то же время применительно к Франции речь идет о порядке 300 случаев, к Италии — о 170, к Испании — о свыше 40. В основу анализа были положены публикации из открытого доступа и высказывания политиков, сообщает Deutsche Welle.

"Кремль создает ментальный образ Германии, в который лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной "русофобии", — пишут авторы доклада.

В качестве примера приводится освещение ситуации с проживающими в Берлине выходцами из России — Юлией и Евгением Зайберт, — у которых, по словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, изъяли троих детей.

Как отмечает агентство dpa, сделано это было в интересах благополучия малолетних. Между тем, как следует из доклада EEAS, данный случай был использован прокремлевскими СМИ и политиками, чтобы обвинить германские власти в систематическом давлении на выходцев из РФ в Германии.

Объясняет Энн Эпплбаум

Любопытное совпадение: на днях в интервью t-online.de американская журналистка Энн Эпплбаум заявила, что Владимир Путин гораздо опаснее для Германии, чем Си Цзиньпин. Да и не только для Германии, а вообще для демократии по всему миру.

"Потому что Россия хочет подорвать наши политические системы, поэтому она финансирует крайне правых в Европе и занимается дезинформацией", — сказала Эпплбаум.

По её мнению, "немцы понятия не имеют, насколько опасен Путин". Реальность такова, что "он хочет разрушить ЕС, он хочет, чтобы германская демократия рухнула".

"Если он добьется своего, все солдаты США должны будут покинуть Европу, чтобы он мог доминировать в отношениях с европейскими государствами", — подчеркнула Энн Эпплбаум.

Вполне себе наглядный пример самой что ни на есть кондовой пропаганды. Однако же считается, что это реализация права на выражение своей точки зрения. Ну а противоположное мнение на сей счет наверняка объявят "прокремлевской" дезинформацией и пропагандой...

Очевидно, что любой альтернативный взгляд на ту или иную проблему заносится в базу данных "ЕС vs. Дезинформация". Эта такая сфера, где критерии, по которым отбираются те или иные данные, чрезвычайно размыты и целиком зависят от текущей политической конъюнктуры.

Понятно, почему целью выбрана именно Германия. Отношения между Москвой и Берлином сейчас довольно напряженные. И чего бы не добавить напряженности в отношения между Россией и ведущим государством Евросоюза? Так что нынешний доклад с рассказом про "главную цель российской дезинформации" явно последним не будет.