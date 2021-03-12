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Автор Игорь Шатров

ЕС скоро превратится в матрёшку

Мир

Много проблем во взаимоотношениях ЕС, стремящегося утвердиться в качестве образчика соблюдения либеральных ценностей, со странами-партнерами возникает из-за того, что Европа сама теряет свою демократичность.

Так заявил европейский эксперт, научный директор Германо-российского форума, автор книги "2054: Код Путина" Александр Рар в программе "Геополитическая кухня".

Читайте начало интервью:

Почему Европа немыслима без России

Россия для ЕС — не друг и не враг. У нее свои интересы

Что не устраивает Россию в подходе ЕС к сотрудничеству и почему?

— Если посмотреть на то, что происходит в Каталонии — одним можно иметь независимость, другим нельзя. Можно же много примеров привести.

Европа встала горой за Навального, считает, что он олицетворяет их ценности. А почему не встают на сторону Ассанжа, который тоже за европейские ценности выступал и даже не бросал такого вызова американскому президенту, как Навальный бросает Путину.

Есть очень много вопросов:

  • Почему Европейский союз может расширяться до бесконечности и НАТО может расширяться, новых членов набирать?
  • Почему Россия и Белоруссия не имеют права создать общее, единое государство?

Почему это считается антиевропейской акцией?

Это просто политика двойных стандартов, которую в Европе не замечают, так как Европа встала на позицию, что она все знает лучше. А все другие аргументы, которые приводятся, — это или китайская пропаганда, или российская, или турецкая.

  • Это мы в Европе слушать не хотим, закрываем глаза, закрываем уши.

Знаете, Европа даже больше довольна не своим экономическим прогрессом, технологической базой, которая была выстроена в последние два или три столетия, а вот именно — поверите или нет — ценностями своими, своим просвещением, освобождением человека, реформаторством Лютера. И считает, что это самое важное для развития человечества.

— Вы привели пример Ассанжа, но я бы вспомнил другой, самый свежий пример — пандемия, когда государства вынуждены были принимать какие-то меры, и как граждане, которые уже развращены, мне кажется, этой демократией, восприняли это. Оказывается, они не очень-то уважают свои государства и своих политиков.

— Я думаю, что граждане по-разному смотрят в Европе на эту ситуацию.

Но дело в том, что есть правящие элиты, которые по-прежнему занимаются архитектурой Европы. И они видят свою правоту в этом. Конечно, в Европе появляется так называемый популизм европейский, и многие европейцы выступают против этого всего. Против того, что они видят. И это наводит на многих большой страх.

Вопрос в том, удастся ли эти ценности сохранить в условиях кризисов, которые неминуемы в мире? И стоит ли нам вообще тогда о Европе думать, если она настолько слаба может оказаться?

— Это вариант развития, и он имеет место для размышлений, для аналитики, даже для какой-то дипломатии. Если Россия или Китай действительно придет к выводу, что это так (кстати, Трамп, видимо, пришел к такому выводу, что от Европы уже ничего не получить), тогда нужно вести своеобразную политику.

Смотреть где-то снисходительно на Европейский союз и на то, как он медленно будет переориентироваться или меняться во что-то иное. Живя в Германии, я вижу все эти слабости ЕС.

Но я думаю тоже, что политика, которая акцентирует все внимание на либеральных ценностях, погублена. Она ни к чему не приведёт, только к постоянным конфликтам фактически со всеми другими странами, даже американцами. И это будет раскалывать Европу, потому что полякам, венграм тоже эти ценности во многом надоели.

Однако здесь все равно пока что есть очень большой потенциал развития будущего.

Европа по-прежнему является главным экономическим партнером России. И мы скоро придем к тому, чем Европейский союз может стать. Он может вернуться — и я думаю, что это было бы выгодно России — в те времена, когда он был союзом экономическим, общим рынком стран, которые разделяли одни интересы.

Но нужно честно признать:

  • укрепились сильные страны, такие как Германия, Италия, Франция.

Англия уже не выиграла, Греция точно не выигрывает. Я думаю, что многие страны выйдут из ЕС рано или поздно. Просто потому, что им это становится уже невыгодно.

Но я уверен, что Европейский союз в какой-то форме останется. Может быть, это будет некая матрешка:

  • ассоциированные его члены с Брюсселем — это первая кукла,
  • потом ее открываешь — там страны, которые более тесно сотрудничают друг с другом, может, даже в вопросах обороны,
  • потом Германия, Франция, которые будут стремиться сохранить и политический союз.

Вот эта картинка Европы — это не разруха, это реформы, это изменения, к которым нужно, конечно, присматриваться. Это важная стратегия для России.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы европа демократия александр рар джулиан ассанж алексей навальный
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