Много проблем во взаимоотношениях ЕС, стремящегося утвердиться в качестве образчика соблюдения либеральных ценностей, со странами-партнерами возникает из-за того, что Европа сама теряет свою демократичность.
Так заявил европейский эксперт, научный директор Германо-российского форума, автор книги "2054: Код Путина" Александр Рар в программе "Геополитическая кухня".
Читайте начало интервью:
Почему Европа немыслима без России
Россия для ЕС — не друг и не враг. У нее свои интересы
Что не устраивает Россию в подходе ЕС к сотрудничеству и почему?
— Если посмотреть на то, что происходит в Каталонии — одним можно иметь независимость, другим нельзя. Можно же много примеров привести.
Европа встала горой за Навального, считает, что он олицетворяет их ценности. А почему не встают на сторону Ассанжа, который тоже за европейские ценности выступал и даже не бросал такого вызова американскому президенту, как Навальный бросает Путину.
Есть очень много вопросов:
Почему это считается антиевропейской акцией?
Это просто политика двойных стандартов, которую в Европе не замечают, так как Европа встала на позицию, что она все знает лучше. А все другие аргументы, которые приводятся, — это или китайская пропаганда, или российская, или турецкая.
Знаете, Европа даже больше довольна не своим экономическим прогрессом, технологической базой, которая была выстроена в последние два или три столетия, а вот именно — поверите или нет — ценностями своими, своим просвещением, освобождением человека, реформаторством Лютера. И считает, что это самое важное для развития человечества.
— Вы привели пример Ассанжа, но я бы вспомнил другой, самый свежий пример — пандемия, когда государства вынуждены были принимать какие-то меры, и как граждане, которые уже развращены, мне кажется, этой демократией, восприняли это. Оказывается, они не очень-то уважают свои государства и своих политиков.
— Я думаю, что граждане по-разному смотрят в Европе на эту ситуацию.
Но дело в том, что есть правящие элиты, которые по-прежнему занимаются архитектурой Европы. И они видят свою правоту в этом. Конечно, в Европе появляется так называемый популизм европейский, и многие европейцы выступают против этого всего. Против того, что они видят. И это наводит на многих большой страх.
— Вопрос в том, удастся ли эти ценности сохранить в условиях кризисов, которые неминуемы в мире? И стоит ли нам вообще тогда о Европе думать, если она настолько слаба может оказаться?
— Это вариант развития, и он имеет место для размышлений, для аналитики, даже для какой-то дипломатии. Если Россия или Китай действительно придет к выводу, что это так (кстати, Трамп, видимо, пришел к такому выводу, что от Европы уже ничего не получить), тогда нужно вести своеобразную политику.
Смотреть где-то снисходительно на Европейский союз и на то, как он медленно будет переориентироваться или меняться во что-то иное. Живя в Германии, я вижу все эти слабости ЕС.
Но я думаю тоже, что политика, которая акцентирует все внимание на либеральных ценностях, погублена. Она ни к чему не приведёт, только к постоянным конфликтам фактически со всеми другими странами, даже американцами. И это будет раскалывать Европу, потому что полякам, венграм тоже эти ценности во многом надоели.
Однако здесь все равно пока что есть очень большой потенциал развития будущего.
Европа по-прежнему является главным экономическим партнером России. И мы скоро придем к тому, чем Европейский союз может стать. Он может вернуться — и я думаю, что это было бы выгодно России — в те времена, когда он был союзом экономическим, общим рынком стран, которые разделяли одни интересы.
Но нужно честно признать:
Англия уже не выиграла, Греция точно не выигрывает. Я думаю, что многие страны выйдут из ЕС рано или поздно. Просто потому, что им это становится уже невыгодно.
Но я уверен, что Европейский союз в какой-то форме останется. Может быть, это будет некая матрешка:
Вот эта картинка Европы — это не разруха, это реформы, это изменения, к которым нужно, конечно, присматриваться. Это важная стратегия для России.
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