Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика купит вакцину "Спутник V" по рекомендации Аргентины.

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Мексика срочно покупает "Спутник V"

Об этом пишет газета Clarin. Благоприятный вывод был сделан после визита замглавы минздрава Уго Лопес-Гателя в Аргентину и его встрече с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, который "имеет выходы на российское руководство".

Как указывает газета El Pais, до конца первого квартала 2021 года будет получено 7,4 миллиона доз, что поможет защитить 3,7 миллиона жителей, учитывая, что российская вакцина работает с двумя компонентами. Министр финансов Мексики Артуро Эррера объявил в понедельник, что будет приобретено в общей сложности 12 миллионов доз "Спутника" для вакцинации 6 миллионов мексиканцев. По словам президента Мексики, "русские берут 20 долларов за комплект из двух компонентов вакцин".

И хотя вакцина "Спутник V" ещё не одобрена мексиканским регулятором, министр иностранных дел Марсело Эбрард сообщил 19 января, что на следующей неделе будут доставлены первые 400 000 доз.

Pfizer не оправдал ожиданий

Такая спешка связана с тем, что ставка, сделанная на вакцину Pfizer, себя не оправдала. Компания объявила о сокращении поставок в Мексику наполовину из-за "оптимизации" производства, и, к тому же, с задержкой на две недели. Ситуация осложняется тем, что первый компонент вакцины американской компании в Мексике уже многие получили.

Лопес-Гатель заявил, что совет экспертов по вакцинации анализирует, как долго можно продлить 21-дневный период между инъекциями первого и второго компонентов без ущерба для иммунизации. Однако сама фармацевтическая компания Pfizer, заявила, что нет достаточных научных доказательств для обеспечения сохранения иммунитета в тех случаях, когда вторая доза применяется через 21 день.

Коме того, данные из самой передовой по темпам иммунизации страны — Израиля говорят о том, что после первой дозы иммунитет формируется только у половины привитых. Об этом сообщил координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш, его цитирует The Times of Israel. Профессор подчеркнул, что более 12,4 тысячи израильтян заразились коронавирусом после того, как им поставили первую дозу вакцины. Среди них есть как минимум 69 зараженных, получивших и второй укол.

Мексика с населением 128 миллионов человек имеет более 1,55 миллиона случаев заражения коронавирусом и около 14 тысяч смертельных исходов, став четвертой в мире по числу жертв.

Аргентина — "испытательный полигон" для "Спутника V"

В Аргентине уже закупили 600 000 доз вакцины "Спутник V" на 12 миллионов долларов. Вторая партия из 300 тысяч доз второго компонента прибыла в выходные. Контракт на поставки Pfizer так не был заключён. Для таких газет, как The Wall Street Journal, Аргентина "является испытательным полигоном для глобальной кампании вакцинации Москвы".

Однако, российская вакцина, не зарегистрированная в ВОЗ и ЕС по политическим мотивам, станет решением для многих стран "третьего мира", где Россия прослывёт спасителем и героем, добившись того, чего не может добиться ни одна западная лаборатория.

Посол Аргентины в Испании Рикардо Альфонсин назвал безответственным "критику со стороны некоторых лидеров оппозиции в отношении российской вакцины", которая уже применяется в стране.

"Качество российской науки признано во всем мире", и Германия не вела бы переговоры с Россией о производстве вакцины, "если российская наука не была надежной", сказал посол для радио Ecomedios.

Аргентинские ученые вошли в международный центр по "Спутнику V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр Гамалея объявили о создании Международного научного консультативного совета по российской вакцине против коронавируса, в котором примут участие аргентинские ученые.

Профессор Карлос Зала, профессор кафедры микробиологии медицинского факультета UBA, заявил, что Институт Гамалеи обратился с общим призывом ко всем тем, кто хотел принять " академическое участие" в разработке вакцины.

"С этого момента мы начали общение по почте, проводились вебинары, пресс-конференции, в которых мы все участвовали и делились своими опасениями", — цитирует учёного La Nacion.

"Две или три недели назад они ( ин-т Гамалеи) прислали нам очень любезное письмо -приглашение, которое я принял. Это не было приглашением по политическим интересам или по заслугам, потому что, наверняка, должны быть другие профессионалы, которые могли бы этого заслужить это больше, чем я. Я рассматриваю это как интересное открытие альтернативных каналов для расширения знаний о вакцине. Я думаю, что это положительно и надеюсь, что это сработает. Мы поделимся опытом с коллегами со всего мира ", — сказал Карлос Зала.

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