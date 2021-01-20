Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Любовь Степушова

Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"

Мир » Северная Америка » Мексика

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика купит вакцину "Спутник V" по рекомендации Аргентины.

Российская вакцина от ковида – ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Мексика срочно покупает "Спутник V"

Об этом пишет газета Clarin. Благоприятный вывод был сделан после визита замглавы минздрава Уго Лопес-Гателя в Аргентину и его встрече с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, который "имеет выходы на российское руководство".

Как указывает газета El Pais, до конца первого квартала 2021 года будет получено 7,4 миллиона доз, что поможет защитить 3,7 миллиона жителей, учитывая, что российская вакцина работает с двумя компонентами. Министр финансов Мексики Артуро Эррера объявил в понедельник, что будет приобретено в общей сложности 12 миллионов доз "Спутника" для вакцинации 6 миллионов мексиканцев. По словам президента Мексики, "русские берут 20 долларов за комплект из двух компонентов вакцин".

И хотя вакцина "Спутник V" ещё не одобрена мексиканским регулятором, министр иностранных дел Марсело Эбрард сообщил 19 января, что на следующей неделе будут доставлены первые 400 000 доз.

Pfizer не оправдал ожиданий

Такая спешка связана с тем, что ставка, сделанная на вакцину Pfizer, себя не оправдала. Компания объявила о сокращении поставок в Мексику наполовину из-за "оптимизации" производства, и, к тому же, с задержкой на две недели. Ситуация осложняется тем, что первый компонент вакцины американской компании в Мексике уже многие получили.

Лопес-Гатель заявил, что совет экспертов по вакцинации анализирует, как долго можно продлить 21-дневный период между инъекциями первого и второго компонентов без ущерба для иммунизации. Однако сама фармацевтическая компания Pfizer, заявила, что нет достаточных научных доказательств для обеспечения сохранения иммунитета в тех случаях, когда вторая доза применяется через 21 день.

Коме того, данные из самой передовой по темпам иммунизации страны — Израиля говорят о том, что после первой дозы иммунитет формируется только у половины привитых. Об этом сообщил координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш, его цитирует The Times of Israel. Профессор подчеркнул, что более 12,4 тысячи израильтян заразились коронавирусом после того, как им поставили первую дозу вакцины. Среди них есть как минимум 69 зараженных, получивших и второй укол.

Мексика с населением 128 миллионов человек имеет более 1,55 миллиона случаев заражения коронавирусом и около 14 тысяч смертельных исходов, став четвертой в мире по числу жертв.

Аргентина — "испытательный полигон" для "Спутника V"

В Аргентине уже закупили 600 000 доз вакцины "Спутник V" на 12 миллионов долларов. Вторая партия из 300 тысяч доз второго компонента прибыла в выходные. Контракт на поставки Pfizer так не был заключён. Для таких газет, как The Wall Street Journal, Аргентина "является испытательным полигоном для глобальной кампании вакцинации Москвы".

Однако, российская вакцина, не зарегистрированная в ВОЗ и ЕС по политическим мотивам, станет решением для многих стран "третьего мира", где Россия прослывёт спасителем и героем, добившись того, чего не может добиться ни одна западная лаборатория.

Посол Аргентины в Испании Рикардо Альфонсин назвал безответственным "критику со стороны некоторых лидеров оппозиции в отношении российской вакцины", которая уже применяется в стране.

"Качество российской науки признано во всем мире", и Германия не вела бы переговоры с Россией о производстве вакцины, "если российская наука не была надежной", сказал посол для радио Ecomedios.

Аргентинские ученые вошли в международный центр по "Спутнику V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр Гамалея объявили о создании Международного научного консультативного совета по российской вакцине против коронавируса, в котором примут участие аргентинские ученые.

Профессор Карлос Зала, профессор кафедры микробиологии медицинского факультета UBA, заявил, что Институт Гамалеи обратился с общим призывом ко всем тем, кто хотел принять " академическое участие" в разработке вакцины.

"С этого момента мы начали общение по почте, проводились вебинары, пресс-конференции, в которых мы все участвовали и делились своими опасениями", — цитирует учёного La Nacion.

"Две или три недели назад они ( ин-т Гамалеи) прислали нам очень любезное письмо -приглашение, которое я принял. Это не было приглашением по политическим интересам или по заслугам, потому что, наверняка, должны быть другие профессионалы, которые могли бы этого заслужить это больше, чем я. Я рассматриваю это как интересное открытие альтернативных каналов для расширения знаний о вакцине. Я думаю, что это положительно и надеюсь, что это сработает. Мы поделимся опытом с коллегами со всего мира ", — сказал Карлос Зала.

Читайте по теме: Аргентина сделала ставку на "Спутник V" и выиграла

Почему вакцина "Спутник V" была одобрена в Аргентине

Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Темы мексика аргентина вакцина от коронавируса андрес мануэль лопес обрадор
Новости
Запрещённые боеприпасы обнаружили при разминировании в Карабахе
В России создан прибор для поиска полезных ископаемых на Луне и Марсе
Литва выступает за укрепление военного сотрудничества с США
Жителя Петербурга подозревают в убийстве жены топором
Россиянин пытался вывезти из Бразилии на самолёте 200 животных
Мощный взрыв прогремел в Мадриде
Онищенко: введение "ковид-паспортов" - пустая трата бюджетных денег
Большинство регионов России завершили 2020 год с дефицитом бюджета
Прилучный похвастался подарком дочери, который она сделала сама
Анастасия Волочкова объяснила, что больше всего ценит в мужчинах
Последние материалы
Жителя Петербурга подозревают в убийстве жены топором
Россиянин пытался вывезти из Бразилии на самолёте 200 животных
Будущее и наследники Хабиба Нурмагомедова
Мощный взрыв прогремел в Мадриде
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Онищенко: введение "ковид-паспортов" - пустая трата бюджетных денег
Большинство регионов России завершили 2020 год с дефицитом бюджета
Прилучный похвастался подарком дочери, который она сделала сама
Игорь Коротченко: от администрации Байдена надо ждать всяческих гадостей
Анастасия Волочкова объяснила, что больше всего ценит в мужчинах
Популярное
Российский шоу-бизнес
Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой

Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.

Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой
Байден не увидит Трампа на инаугурации: Флорида важнее
Мир. Новости мира
Байден не увидит Трампа на инаугурации: Флорида важнее
Интересные Новости
Перед Капитолием американские флаги образовали российский триколор
Военные новости
Морпехи Украины несут потери в Донбассе из-за кадрового дефицита
Василий Амирджанов Психиатры включились в дискуссию о вакцинации от COVID-19 Василий Амирджанов Любовь Степушова Запад делает проигрышную ставку на Навального Любовь Степушова Усам Оздемиров Лицемерная "демократия": почему Штаты рискуют потерять себя Усам Оздемиров
Комментарии
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Леонид Зюганов: задача для коммунистов в 2021 году — напомнить о всём хорошем
Ученики двух школ массово отравились в Московской области
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Леонид Зюганов: задача для коммунистов в 2021 году — напомнить о всём хорошем
Эксперты обсудили новые санкции от команды Байдена
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Слияние трёх: в России появится условно-новая партия
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Запад делает проигрышную ставку на Навального
Израиль обстрелял башни наблюдения в секторе Газа
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Иностранные инвестиции в российские компании сократились в 20 раз
Сергей Богачёв: в ближайшие два-три года активность Солнца будет расти
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Политолог о ситуации в США: "У демократов нет выбора, кроме как давить по всем фронтам"
Почему свои деньги в Россию не вкладываем, а другим даём?..
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников