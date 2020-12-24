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Автор Любовь Степушова

Почему вакцина "Спутник V" была одобрена в Аргентине

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Вакцина "Спутник V" против вируса SARS-CoV-2 была утверждена в Аргентине экстренным путём. Почему нарушено негласное табу на использование российской вакцины?

Интервью каналу TN Todo Noticias про вакцину Sputnik V

"Спутник V" одобрен в экстренном порядке и прибудет до Рождества

В классическом варианте вакцину должно одобрить министерство здравоохранения, но в пандемию был принят закон о том, что это может сделать в экстренном порядке Национальное управление по лекарствам, пищевым продуктам и медицинским технологиям (ANMAT) с предоставлением отчёта в минздрав и рекомендацией одобрить сертификацию.

Такое постановление было принято ANMAT в среду, 23 декабря.

"Национальное управление по лекарствам, продуктам питания и медицинским технологиям вмешалось в рамках своих полномочий, рекомендуя разрешить вакцину "Спутник V" для применения", — говорится в постановлении.

ANMAT сообщает, что делегация ведомства "посетила Институт Гамалеи в Российской Федерации, который является разработчиком вакцины "Спутник V", отвечает за качественное изготовление и выпуск обработанных партий, а также в рамках запланированных визитов посетила заводы Generium и Biocad, которые являются частью производственного процесса".

Ведомство указывает, что вакцина "Спутник V”:

  • сертифицирована в стране происхождения на соответствие стандартам качества;
  • получен доступ к информации о её безопасности и эффективности, превышающей 91%,
  • "не было никаких серьёзных побочных эффектов, а также не было выявлено значительных различий в эффективности, наблюдаемой в разных возрастных группах, которые участвовали в клинических испытаниях".

"Это были переговоры между государствами", резюмировали эксперты ANMAT, получившие "техническое одобрение", при этом "все соответствующие процессы и оценки были выполнены".

Pfizer одобрен, но не согласовал доставку

Вечером в среду, 23 декабря, ANMAT сообщило, что вакцина против SARS-CoV-2 от Pfizer SRL также санкционирована, правда эта вакцина ранее получила одобрение и от минздрава Аргентины. Но если российская вакцина (300 тысяч доз) прилетит туда до Рождества, то с вакциной Pfizer никакого решения по доставке пока нет.

Источники в Pfizer подтвердили газете Clarín, что есть разногласия по контракту. Речь идёт о возмещении Аргентиной фармацевтической компании ущерба в случаях нецелевого использования вакцины или её утраты, "за исключением тех (случаев), которые были созданы в результате мошенничества, злонамеренного поведения или халатности со стороны вышеупомянутых субъектов".

Вероятно, присутствует момент сложной транспортировки вакцины Pfizer при температурах минус 70 градусов по Цельсию. Компания не готова отвечать за "халатность".

Жизни аргентинцев имеют значение

Между тем правительство Аргентины обещало населению начать вакцинацию до конца текущего года, поэтому минздрав Аргентины сертифицировал "Спутник V" вечером в среду, 23 декабря, сразу после отчёта ANMAT. И это вторая регистрация в мире после Белоруссии.

В беседе с журналистами президент Аргентины Альберто Фернандес заверил, что он будет одним из первых, кто вакцинируется "Спутником V".

В этом контексте глава государства указал, что он хочет иметь в стране все доступные вакцины, так как ситуация в стране с эпидемиологической точки зрения чрезвычайно серьёзна. Поэтому вакцины от других двух компаний также ожидают разрешения от ANMAT, это компании AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Против российской вакцины в западных СМИ ведётся информационная война, существует негласный запрет на её одобрение. Например, на это было прямо указано Украине в посольстве США, при этом в поставках западных вакцин Киеву тоже было отказано. Альберто Фернандес не стал жаловаться в СМИ на то, что он не знает, как объяснить аргентинцам, что российская вакцина не может быть приобретена, а взял и купил её. Этим он показал, что жизни аргентинцев имеют значение.

Ранее транснациональная компания AstraZeneca сообщила, что проведёт испытания совместной вакцины с Россией. От "Спутника V” глобалисты возьмут второй компонент, что повысит эффективность их собственной вакцины. Вокруг этой истории в западных СМИ наблюдается полная тишина.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы спутник v аргентина пандемия коронавируса вакцина от коронавируса
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