Аргентина сделала ставку на "Спутник V" и выиграла

Самые надежные вакцины — это вакцины, которые исследуются и производятся государственными лабораториями, как в России.

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Отказалась ли Бразилия от "Спутника V"

Бразильский регулятор в области здравоохранения Anvisa сообщил в пятницу, что ему нужна дополнительная информация о третьей фазе клинических испытаний российской вакцины "Спутник V", прежде чем он сможет принять решение о её окончательном одобрении.

Anvisa пояснила в своем заявлении, что презентация Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) "не представляет минимальных требований, которые необходимо подвергнуть анализу", особенно в отношении последней третьей фазы испытаний вакцины.

В РФПИ пояснили, что это не означает отказ, а всего лишь запрос на дополнительную информацию.

"Учитывая, что некоторые СМИ ошибочно публикуют сообщение об отказе Бразилии в экстренной регистрации вакцины "Спутник V", мы сообщаем, что Anvisa запросила дополнительную информацию по этой вакцине, которая будет предоставлена ​​в ближайшее время", — пояснили в РФПИ.

Штат Баийа подал в суд на федеральные власти Бразилии

Между тем, правительство северо-восточного штата Баийя обратилось в Верховный федеральный суд Бразилии (STF) с просьбой разрешить закупить до 50 миллионов доз российской вакцины, сообщил губернатор Руй Кошта в Twitter.

"Наша логистика готова, и мы хотим начать вакцинацию в Баийи. Вчера мы подали петицию в STF, чтобы разблокировать вакцину "Спутник V" ", -заявил Кошта.

И Баийя, и южный штат Парана подписали соглашения о закупке вакцин с РФПИ в прошлом году, но они должны быть одобрены Anvisa.

Согласно Anvisa, общая эффективность вакцины Oxford/AstraZeneca составляет 70,42%, а CoronaVac — 50,39%, (обе вакцины частных компаний) и всё еще есть сомнения, что они подходят для людей старше 65 лет. Тем не менее обе вакцины уже одобрены.

Политические предпочтения Бразилии понятны, понятно также, что жизни бразильцев для правительства Жаира Болсонару значат гораздо меньше.

Аргентина сделала ставку на "Спутник V"

Президент Аргентины Альберто Фернандес отметил, что в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалея, разработавшего "Спутник V", работают ученые, получившие Нобелевскую премию.

"Мы не сомневаемся, что получаем безопасную и эффективную вакцину", — сказал Фернандес.

Как пишет бразильский портал Brasil de Fato, выбор Аргентины в пользу вакцины "Спутник V" позволил этой стране стать лидером иммунизации от COVID-19 в Латинской Америке.

Согласно заявлению правительства Аргентины, на конец прошлой недели вакцинировано 107 тысяч 542 медработника. Согласно мониторингу "Наш мир в данных", эта южноамериканская страна входит в число 30 стран, наиболее иммунизированных на миллион жителей.

Brasil de Fato приводит данные Федерального регистра вакцинации Аргентины, где говорится, что по всей стране было зарегистрировано после иммунизации "Спутником" 1088 случаев побочных эффектов умеренного или легкого уровня, в том числе: головная боль, сонливость, мышечная боль или легкая местная реакция, которые длятся меньше 24 часов.

Brasil de Fato указывает, что в разгар гонки фармацевтических компаний и последовавшей за ней геополитической войны, развернулась мощная международная кампания по дискредитации вакцин, производимых Китаем и Россией.

В публикациях на эту тему указывается на якобы отсутствие публикаций результатов в научных журналах и медленном прохождении третьего этапа испытаний, что должно вызывать у читателей мысли о небезопасной вакцине. При этом информация о результатах исследования российской вакцины представлены в научном журнале The Lancet, как и сведения о том, что Россия является ведущей страной по производству вакцин по технологии аденовирусных векторов.

Почему в России самые лучшие вакцины

Чтобы понять, что происходит с вакцинами, необходимо рассмотреть три уровня противостояния: фармацевтическая борьба, геополитический конфликт и патенты, говорит Хорхе Рашид (Jorge Rachid), врач и советник губернатора Буэнос-Айреса Акселя Кисильофа.

"Все вакцины разработаны признанными во всем мире организациями и являются надежными. Ни о каких побочных реакциях, кроме естественных, таких как у ибупрофена или парацетамола, не сообщалось, так же, как и то, что они могут быть длительными. Фактически, вакцина имеет гораздо меньше вредных эффектов, чем любой из этих препаратов", — цитирует эксперта Brasil de Fato.

Рашид также указывает, что публикация в научных журналах не является необходимым фактором для получения разрешения на использование вакцин правительствами, и что даже Moderna не публиковала свои результаты, когда её вакцина была разрешена в США для использования в чрезвычайных ситуациях.

"Все возникающие сомнения устанавливаются игроками, которые не хотят, чтобы другие игроки, такие как Россия и Китай, вступали в геополитический спор", — отмечает он. "Я не сомневаюсь, что самые надежные вакцины — это вакцины, которые исследуются и производятся государственными лабораториями, такими как кубинские или российские, которые не испытывают давления капитала, чтобы запустить продукт и получить от него как можно большую сумму денег", — сказал Рашид.

Перспективы "Спутника" в Латинской Америке

До марта Аргентина будет проводить вакцинацию российской вакциной. Затем правительство рассчитывает получить и применить вакцину Oxford / AstraZeneca, которая использует тот же традиционный метод вакцинации, что и "Спутник V ".

Аргентина подписала соглашение с Pfizer о тестировании и производстве вакцины, однако контракт не был подписан, поскольку, по словам министра здравоохранения Хинеса Гонсалеса, возникла проблема доступности вакцины.

На прошлой неделе бразильская фармацевтическая компания União Química объявила о своем намерении произвести "Спутник V" в Бразилии "как можно скорее".

Российская вакцина также прибудет в Боливию в конце этого месяца, контракт на использование в чрезвычайных ситуациях подписан между странами 6 января. Парагвай зарегистрировал "Спутник V", Мексика также оценивает возможность получения российской вакцины для иммунизации населения. Уже вакцинируются Венесуэла и Никарагуа.

Препарат "Спутник V" был разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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