Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Любовь Степушова

Аргентина сделала ставку на "Спутник V" и выиграла

Мир » Остальной мир » Южная Америка

Самые надежные вакцины — это вакцины, которые исследуются и производятся государственными лабораториями, как в России.

Военный врач рассказал все тайны о коронавирусе!

Отказалась ли Бразилия от "Спутника V"

Бразильский регулятор в области здравоохранения Anvisa сообщил в пятницу, что ему нужна дополнительная информация о третьей фазе клинических испытаний российской вакцины "Спутник V", прежде чем он сможет принять решение о её окончательном одобрении.

Anvisa пояснила в своем заявлении, что презентация Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) "не представляет минимальных требований, которые необходимо подвергнуть анализу", особенно в отношении последней третьей фазы испытаний вакцины.

В РФПИ пояснили, что это не означает отказ, а всего лишь запрос на дополнительную информацию.

"Учитывая, что некоторые СМИ ошибочно публикуют сообщение об отказе Бразилии в экстренной регистрации вакцины "Спутник V", мы сообщаем, что Anvisa запросила дополнительную информацию по этой вакцине, которая будет предоставлена ​​в ближайшее время", — пояснили в РФПИ.

Штат Баийа подал в суд на федеральные власти Бразилии

Между тем, правительство северо-восточного штата Баийя обратилось в Верховный федеральный суд Бразилии (STF) с просьбой разрешить закупить до 50 миллионов доз российской вакцины, сообщил губернатор Руй Кошта в Twitter.

"Наша логистика готова, и мы хотим начать вакцинацию в Баийи. Вчера мы подали петицию в STF, чтобы разблокировать вакцину "Спутник V" ", -заявил Кошта.

И Баийя, и южный штат Парана подписали соглашения о закупке вакцин с РФПИ в прошлом году, но они должны быть одобрены Anvisa.

Согласно Anvisa, общая эффективность вакцины Oxford/AstraZeneca составляет 70,42%, а CoronaVac — 50,39%, (обе вакцины частных компаний) и всё еще есть сомнения, что они подходят для людей старше 65 лет. Тем не менее обе вакцины уже одобрены.

Политические предпочтения Бразилии понятны, понятно также, что жизни бразильцев для правительства Жаира Болсонару значат гораздо меньше.

Аргентина сделала ставку на "Спутник V"

Президент Аргентины Альберто Фернандес отметил, что в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалея, разработавшего "Спутник V", работают ученые, получившие Нобелевскую премию.

"Мы не сомневаемся, что получаем безопасную и эффективную вакцину", — сказал Фернандес.

Как пишет бразильский портал Brasil de Fato, выбор Аргентины в пользу вакцины "Спутник V" позволил этой стране стать лидером иммунизации от COVID-19 в Латинской Америке.

Согласно заявлению правительства Аргентины, на конец прошлой недели вакцинировано 107 тысяч 542 медработника. Согласно мониторингу "Наш мир в данных", эта южноамериканская страна входит в число 30 стран, наиболее иммунизированных на миллион жителей.

Brasil de Fato приводит данные Федерального регистра вакцинации Аргентины, где говорится, что по всей стране было зарегистрировано после иммунизации "Спутником" 1088 случаев побочных эффектов умеренного или легкого уровня, в том числе: головная боль, сонливость, мышечная боль или легкая местная реакция, которые длятся меньше 24 часов.

Brasil de Fato указывает, что в разгар гонки фармацевтических компаний и последовавшей за ней геополитической войны, развернулась мощная международная кампания по дискредитации вакцин, производимых Китаем и Россией.

В публикациях на эту тему указывается на якобы отсутствие публикаций результатов в научных журналах и медленном прохождении третьего этапа испытаний, что должно вызывать у читателей мысли о небезопасной вакцине. При этом информация о результатах исследования российской вакцины представлены в научном журнале The Lancet, как и сведения о том, что Россия является ведущей страной по производству вакцин по технологии аденовирусных векторов.

Почему в России самые лучшие вакцины

Чтобы понять, что происходит с вакцинами, необходимо рассмотреть три уровня противостояния: фармацевтическая борьба, геополитический конфликт и патенты, говорит Хорхе Рашид (Jorge Rachid), врач и советник губернатора Буэнос-Айреса Акселя Кисильофа.

"Все вакцины разработаны признанными во всем мире организациями и являются надежными. Ни о каких побочных реакциях, кроме естественных, таких как у ибупрофена или парацетамола, не сообщалось, так же, как и то, что они могут быть длительными. Фактически, вакцина имеет гораздо меньше вредных эффектов, чем любой из этих препаратов", — цитирует эксперта Brasil de Fato.

Рашид также указывает, что публикация в научных журналах не является необходимым фактором для получения разрешения на использование вакцин правительствами, и что даже Moderna не публиковала свои результаты, когда её вакцина была разрешена в США для использования в чрезвычайных ситуациях.

"Все возникающие сомнения устанавливаются игроками, которые не хотят, чтобы другие игроки, такие как Россия и Китай, вступали в геополитический спор", — отмечает он.

"Я не сомневаюсь, что самые надежные вакцины — это вакцины, которые исследуются и производятся государственными лабораториями, такими как кубинские или российские, которые не испытывают давления капитала, чтобы запустить продукт и получить от него как можно большую сумму денег", — сказал Рашид.

Перспективы "Спутника" в Латинской Америке

До марта Аргентина будет проводить вакцинацию российской вакциной. Затем правительство рассчитывает получить и применить вакцину Oxford / AstraZeneca, которая использует тот же традиционный метод вакцинации, что и "Спутник V ".

Аргентина подписала соглашение с Pfizer о тестировании и производстве вакцины, однако контракт не был подписан, поскольку, по словам министра здравоохранения Хинеса Гонсалеса, возникла проблема доступности вакцины.

На прошлой неделе бразильская фармацевтическая компания União Química объявила о своем намерении произвести "Спутник V" в Бразилии "как можно скорее".

Российская вакцина также прибудет в Боливию в конце этого месяца, контракт на использование в чрезвычайных ситуациях подписан между странами 6 января. Парагвай зарегистрировал "Спутник V", Мексика также оценивает возможность получения российской вакцины для иммунизации населения. Уже вакцинируются Венесуэла и Никарагуа.

Препарат "Спутник V" был разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Читайте по теме: "Можно доверять": иноСМИ начали хвалить русскую вакцину

Бразилия заключила два договора с РФПИ о производстве вакцины "Спутник-V"

Глава ВОЗ: мир на грани моральной катастрофы

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Темы covid-19 бразилия спутник v аргентина коронавирус вакцина от коронавируса
Новости
Очередное землетрясение произошло в Приангарье
Весной Россия повысит пошлину на экспорт пшеницы
Более 40 авиаударов нанесли российские ВКС по позициям боевиков в Сирии
Стало известно, как Россия будет использовать самолёты "открытого неба"
В Китае обнаружили царский дворец возрастом 5300 лет
Армия Британии может стать меньше на 10 тысяч человек
"Ковиду и не снилось": Мясников предупредил о более опасной эпидемии
Тело одного погибшего обнаружили на горнолыжном курорте на Домбае
Терапевт дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19
Индия закупит российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ
Последние материалы
Более 40 авиаударов нанесли российские ВКС по позициям боевиков в Сирии
Стало известно, как Россия будет использовать самолёты "открытого неба"
Зачем Хендрикс нужен "Спартаку"
В Китае обнаружили царский дворец возрастом 5300 лет
Аргентина сделала ставку на "Спутник V" и выиграла
Армия Британии может стать меньше на 10 тысяч человек
"Ковиду и не снилось": Мясников предупредил о более опасной эпидемии
Стучать в двери Капитолия - политическая традиция США
Тело одного погибшего обнаружили на горнолыжном курорте на Домбае
Задержание поднимет политический вес Навального
Популярное
Россия
Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.

Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального
Принц Гарри обескуражен коварством Меган Маркл
Зарубежный
Принц Гарри обескуражен коварством Меган Маркл
Новости Европы
Буйный пассажир задержал вылет рейса с Навальным
Евросоюз
В Евросоюзе отреагировали на задержание Навального
Любовь Степушова Аргентина сделала ставку на "Спутник V" и выиграла Любовь Степушова Василий Амирджанов Задержание поднимет политический вес Навального Василий Амирджанов Игорь Буккер 10 советов для начальников. Как общаться с интровертами Игорь Буккер
Комментарии
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Навальный арестован на 30 суток
Власти Таиланда обложат туристов налогом
На вооружении армии США появятся дроны, доставляющие боеприпасы
МВД запросило для Навального арест на 30 суток
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Захарова: сторонники Трампа интересуются российским гражданством
Захарова: сторонники Трампа интересуются российским гражданством
Алексей Навальный задержан в Шереметьеве
Немедленно и безоговорочно: Запад грозит России новыми санкциями из-за Навального
Стая бродячих собак напала на девятилетнего ребёнка в Саратове
Алексей Навальный задержан в Шереметьеве
Алексей Навальный задержан в Шереметьеве
Лавров: Германия не передала доказательства отравления Навального
Алексей Навальный задержан в Шереметьеве
Сооснователь группы "Чайф" удалился из Twitter из-за поста о Навальном
Два человека погибли во время пожара в одесской гостинице
Немедленно и безоговорочно: Запад грозит России новыми санкциями из-за Навального
Немедленно и безоговорочно: Запад грозит России новыми санкциями из-за Навального
Андрей Ковалев: "Мягкой силой подтолкнем государство к реформам в бизнесе"
Андрей Ковалев: "Мягкой силой подтолкнем государство к реформам в бизнесе"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников