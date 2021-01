"Можно доверять": иноСМИ начали хвалить русскую вакцину

Западные СМИ в последнюю неделю начали писать о российской вакцине "Спутник V" более позитивно. До этого все высказывания на эту тему были сугубо критическими, что, по мнению российской стороны, было признаком нечестной конкуренции.

Хотя в самих изданиях утверждают, что критика касалась не достижений российских учёных, а действий политиков, стремящихся любой ценой выиграть глобальную гонку вакцин.

Россия, впрочем, не заинтересована в продвижении "Спутника V" на Западе, есть и более приоритетные направления.

О разработке россиян нейтрально отозвались The New York Times, The Independent, Bloomberg и Business Insider. В своём материале "Почему я привился российской вакциной" корреспондент The New York Times в Москве Эндрю Крамер пишет, что российский минздрав включил сотрудников СМИ в категорию лиц, прививаемых в приоритетном порядке. Это и стало причиной решения журналиста.

Он также отметил, что после первой дозы вакцины проблем у него не было. Крамер считает, что замечания относились не к квалификации и достижениям российских учёных, а к действиям властей РФ, которые излишне политизировали эту тему.

"Именно политизация процесса разработки вакцины отодвинула на второй план "реально хорошие результаты испытаний", — подытожил журналист.

Со своей стороны, московский корреспондент британского издания The Independent Оливер Кэрролл тоже не отказался поставить себе "Спутник V", а по поводу высказываний о ней подчеркнул тот факт, что во многом негатив касается восприятия "властей России. На этой истории наглядно видно, что порой политикам лучше в науку не вмешиваться".

Так что из вариантов заболеть в русскую зиму или пострадать от неизвестных побочных эффектов Кэрролл выбрал последнее, тем более, что у его знакомых таковых не наблюдалось.

Старший аналитик Bloomberg по фармацевтике Сэм Фазели российской вакциной не прививался, но тем не менее указывает в своём материале, что ей "можно доверять".

По поводу изменения тональности высказываний в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи заявили, что в основе разработки вакцины лежал труд не одного поколения научных сотрудников Института Гамалеи и активная работа РФПИ по продвижению этого препарата на международном рынке.

При этом выход на рынок США и стран Евросоюза для России сейчас явно не является приоритетом. По данным РФПИ, закупкой или производством "Спутника V" интересуются более 50 стран.

Отметим, что это многие государства постсоветского пространства, Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии и Африки.

По подсчётам Bloomberg, вакцина Центра Гамалеи сейчас на четвертом месте в мире по количеству предзаказов.

Её изготовлением уже занялись в Южной Корее.

На очереди — Бразилия и Аргентина, Белоруссия и Казахстан.

Узбекистан и Киргизия намерены её купить.

Армения рассчитывает на получение 600 тысяч доз вакцины в рамках системы СOVAX.

Молдавия после смены руководства пока в раздумьях.

Украина уже устроила скандал.

Недавно стало известно, что фармкомпания "Биолек" подала документы для регистрации "Спутника V".

На это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 12 января, заявил, что "выступает против использования в стране российской вакцины, даже если её эффективность будет доказана".

В свою очередь, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал отказ Киева от российской вакцины преступлением против здоровья граждан. Споры идут и в Грузии, где оппозиция считает вакцину "оружием мягкой силы России".

Но если вакцина получит мировое признание, то Тбилиси и другие "проблемные" страны будут её использовать…