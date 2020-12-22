Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал

Сотрудничество Центра Гамалеи и транснациональной компании AstraZeneca повлияет на восприятие России в мире, придаст "мягкой силе" Москвы огромный потенциал.

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AstraZeneca и Центр Гамалеи оформили де-юре сделку

Центр имени Гамалеи и AstraZeneca в понедельник подписали меморандум о намерениях в области профилактики коронавируса. О важности события говорит участие в нём президента РФ Владимира Путина.

На видеоконференции, посвященной подписанию меморандума, Путин выразил уверенность в том, что "такой настрой на партнерство может служить хорошим примером объединения научных сил, технологий, инвестиций для защиты жизни, здоровья, безопасности миллионов людей на планете".

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, ведёт коммерческую деятельность Центра Гамалеи) Кирилл Дмитриев со своей стороны заметил, что РФПИ и AstraZeneca начнут исследование совместных комбинированных вакцин от коронавируса в трех странах.

"Мы предложили компании AstraZeneca использовать один из компонентов нашей вакцины для создания еще одного эффективного препарата. Компания AstraZeneca приняла предложение Российского фонда прямых инвестиций и Центра имени Гамалеи и начнет клиническое исследование своей вакцины в комбинации с аденовирусом "Спутника" 26-го серотипа в ближайшее время в трех странах, включая страны СНГ и Ближнего Востока", — сказал Дмитриев.

Он добавил, что российская компания "Р-Фарм" выступит одним из спонсоров данного исследования.

Руководитель AstraZeneca Паскаль Сорио поздравил российских ученых с успешной разработкой вакцины "Спутник V".

"Хочу поздравить российских ученых Института Гамалеи и РФПИ с разработкой первой в мире вакцины против COVID-19, которая недавно продемонстрировала не только способность формировать иммунный ответ, но и эффективность и защиту от госпитализации ", — сказал он.

Комбинация вакцин против коронавируса Sputnik V и AstraZeneca обеспечит гибкость программы вакцинации, добавил Сорио.

AstraZeneca — гигант фарминдустрии, желающий реабилитироваться

AstraZeneca — это крупная англо-шведская транснациональная фармкомпания, одна из самых ценных компаний Великобритании, из котирующихся на бирже. В текущем году она купила американскую Аlexion Pharmaceuticals за $39 млрд, а японской компании Daiichi за совместные разработки противоопухолевых препаратов, выплатила в прошлом году и выплатит в 2020 году 6,9 и 6 миллиардов долларов соответственно.

AstraZeneca и Оксфордский университет разработали вакцину от коронавируса на основе аденовирусных векторов обезьян. Именно на эту вакцину вначале делал ставку Запад. Так, Лондон заблаговременно заказал 100 млн доз, Евросоюз — 300 млн доз, США — 150 млн доз.

Однако в ходе испытаний стали регистрироваться побочные эффекты, в Бразилии умер один из добровольцев. Вакцина показала среднюю эффективность при тестовом применении в 70%. Это существенно замедлило массовую вакцинацию в Великобритании, Евросоюзе, США, а также укрепило конкурентные преимущества "Спутника V" на рынках стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Преимущества вакцины AstraZeneca состоят в том, что она самая недорогая, (предположительно 5 долларов за две дозы) и ее можно хранить и перевозить в обычных холодильниках. Это кардинально отличает ее от немецко-американской вакцины компаний BioNTech и Pfizer, которой для хранения требуется температура минус 70 градусов Цельсия.

Но второй компонент этой вакцины оказался неэффективным, теперь его недостатки могут быть исправлены благодаря добавлению второго компонента, взятого у российского "Спутника V" — тоже векторной вакцины, но аденовируса человека.

Сотрудничество с Россией вернёт AstraZeneca лидирующие позиции на западном рынке вакцин, благодаря соотношению цены и качества.

Что даёт России сотрудничество с AstraZeneca

Вакцина "Спутник V", уже имеет свой рынок, её преимущество в том, что она также недорогая и транспортабельная, эффективна для комбинирования с антигриппозными препаратами и протестирована на людях старше 60 лет. Белоруссия начнет производство российской вакцины в первом квартале следующего года, Казахстан уже начал производство.

По словам Дмитриева, в следующем году на зарубежных предприятиях будет произведено более 500 миллионов доз российской вакцины. То есть, это уже заключённые контракты.

Вакцина "Спутник V" была широко раскритикована на Западе как ненадёжная, потому что была одобрена после тестирования только на нескольких десятках человек. Однако сейчас, очевидно, что ангажированной критики поубавится.

Фактор участия России в совместном с крупнейшей западной компанией проекте производства мировой вакцины от коронавируса является политическим, влияющим на восприятие России на Западе. Для российской фармакологии это прорыв на западный фармацевтический рынок, который имеет огромное лобби в правительствах западных стран. Это вариант "мягкой силы", которая может использоваться Россией в дальнейшем, хотя бы для ослабления санкционного давления.

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