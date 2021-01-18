Следующий канцлер ФРГ Армин Лашет - "симпатичный" выбор для России

С избранием Армина Лашета лидером главной политической силы Германии ХДС стало ясно, что realpolitik будет по-прежнему править в Берлине.

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Командный игрок и сын шахтёра

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет 16 января на онлайн-съезде делегатов Христианско-демократического союза (ХДС) был избран новым лидером партии. За его кандидатуру проголосовали 521 делегат из 991, четыре человека воздержались. Его соперник Фридрих Мерц получил 466 голосов во втором туре.

Выбор делегатами ХДС Армина Лашета имеет значение не только для Германии, но и для всего мира независимо от того, станет ли он следующим канцлером после сентябрьских выборов в Бундестаг, потому что этот пост исторически определяет внутреннюю и внешнюю политику ФРГ. Очевидно, что поддержка уходящего главы партии Ангелы Меркель сыграла большую роль в его избрании.

Как сказал "Правде.Ру" немецкий журналист и писатель Ульрих Хайден, Меркель поддержала кандидатуру Лашета, потому что этот человек способен выражать мнение электората ХДС в отличие от Мерца, "который выступает как жёсткий предприниматель и американский глобалист".

"Армин Лашет руководит большой землей в Германии и умеет наладить отношения с разными слоями населения, чувствует, что нужно простым людям. Лашет позиционировал себя на съезде командным игроком и сыном шахтёра, и это стало аргументом в его пользу", — добавил журналист.

Лашет для России "симпатичен"

По словам Ульриха Хайдена, Лашет для России "симпатичен", потому что никогда не выражался резко против Москвы, "а когда были якобы отправлены Скрипаль и его дочь, Лашет отказался понимать, почему надо принимать санкционные меры, так как не было доказательств, что Россия действительно стоит за этим отравлением".

Также симптоматично, что Мерц требовал наложить двухгодичный мораторий на "Северный поток — 2" "после якобы отправления Навального", а Армин Лашет этого не требует, добавил Ульрих Хайден в комментарии "Правде.Ру".

Тем не менее журналист предостерёг от эйфории в России в связи с выбором Лашета, так как нельзя не учитывать, что почти половина делегатов ХДС выступают за агрессивный курс в отношении Москвы.

Судьба "Северного потока — 2" зависит не от Лашета

По словам Ульриха Хайдена, в Германии есть люди, которые делают всё, чтобы "Северный поток — 2" заработал, но у них нет достаточной поддержки в СМИ, а за кулисами идёт активная работа по противодействию, и при Байдене она только увеличится.

"Судьба газопровода не зависит от Лашета, а зависит от общего настроя немецкой элиты и немецкого бизнеса, где присутствуют разные интересы. Есть бизнес, который думает, что можно жить без российского газа, потому что за два года мы уже достаточно диверсифицировались. Но есть реалистичные политики, которые понимают, что это иллюзия, что зависимость от российского газа остаётся. Как они это будут решать, это, к сожалению, неясно. Эта неясность тоже, конечно, унизительна для нормальных экономических отношений", — сказал "Правде.Ру" Ульрих Хайден.

Realpolitik по-прежнему правит в Берлине

В 2019 году по инициативе Армина Лашета под Бонном состоялось заседание германо-российского форума "Петербургский диалог". На торжественное открытие двухдневного форума приехали министры иностранных дел обеих стран — впервые с 2014 года.

"Мы нуждаемся в России для решения многих вопросов в мире", — сказал Лашет. "Есть много конфликтов, в которых мы должны двигаться вперёд, не отказываясь от своей позиции по международному праву, например, по Крыму. Вы можете говорить прямо и при этом сотрудничать в других областях и поддерживать разговор ", — уверен он.

Это говорит о том, что любая попытка под руководством США выработать общую позицию Запада в отношении России будет встречена в Берлине с неодобрением. Там realpolitik по-прежнему — это политический выбор. Для Лашета, как и для Меркель, главными являются рабочие места для населения и процветание экономики Германии, а не "права человека" в других странах.

Новый председатель ХДС является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в Бундестаг. Конечно, партии придётся победить на выборах и сформировать правительство, прежде чем Лашет сможет стать канцлером.

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