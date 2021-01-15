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Трое из ларца: какой кандидат в председатели ХДС удобен России

Политика

Ангела Меркель занимает пост канцлера Германии уже 16 лет. Она — один из самых авторитетных и влиятельных мировых политиков. Но осенью фрау канцлер уйдёт в отставку.

Трое из ларца: какой кандидат в председатели ХДС удобен России

Сейчас её партия — христианско-демократический союз (ХДС) стоит перед непростым выбором: кто же сменит Меркель на посту? В Германии стартует предвыборная "гонка канцлеров".

Уже завтра, 16 января, состоятся выборы председателя ХДС. Впервые в истории съезд партии пройдёт в онлайн-режиме. Для этого был разработан специальный партийный портал.

Пока претендентов трое: Армин Лаше, Норберт Рёттген и Фридрих Мерц. И, как отмечают немецкие СМИ, они на первый взгляд похожи друг на друга: трое белых мужчин средних лет, все родом из одного региона — Северного Рейн-Вестфалии, и каждый имеет диплом юриста.

Кто из кандидатов наиболее благоприятен для России и почему? Своим мнением для "Правды. Ру" поделился Александр Камкин, ведущий научный сотрудник центра германских исследований Института Европы РАН (Германия).

Трое из ларца: есть ли отличия

Эксперт отмечает, что разницы между кандидатами с точки зрения отношения к России особо нет.

"Рёттген в своё время делал выпады в адрес "Северного потока" и в адрес нарушений прав всевозможных меньшинств. С Мерцом, в принципе, ситуация аналогичная. Лашет, скажем так, в меньшей степени засветился по российской повестке", — рассказывает Камкин.

Однако ни один из кандидатов не нацелен на кардинальную смену вех в политической повестке партии. ХДС является наиболее последовательной трансатлантической партией Германии: ещё до обострения российско-европейских отношений в 2014–2015 годах там, как мантру, повторяли фразу: "Мы не можем жертвовать особым режимом отношений с США в угоду расширения российско-германского сотрудничества".

Возможно, будут сглажены некоторые острые углы: так, "Северный поток-2" всё-таки достроят, несмотря на критику и угрозы американцев. Но основное политическое кредо ХДС — союзнические отношения именно с США.

В лучшем случае — вменяемый диалог?

Таким образом, разворот на восток вряд ли состоится: в лучшем случае российская сторона добьётся вменяемого диалога без скандалов вроде истории с Навальным.

"Можно ожидать устойчивого политического курса, который вряд ли будет сильно пророссийский, и, дай Бог, чтобы не был сильно антироссийским", — резюмирует Камкин.

Другой момент: как повлияет на отношения с Россией формирование правящей коалиции. На выборах можно ожидать двух наиболее вероятных её вариантов развития:

  • сохранение большой коалиции, "красной и чёрной" (ХДС и демократов);
  • коалиции ХДС с "Зелёными" и, возможно, со "Свободными демократами".

Партия "Зелёные" традиционно любит покритиковать российские власти и, если, например, министром иностранных дел назначат кого-то из данной партии, переговоры усложнятся.

"Но, конечно, общий тон будет задавать весь кабмин и непосредственно канцлер.

В целом я не вижу среди кандидатов кого-то вроде "политического психопата" Бориса Джонсона или персонажей вроде Герхарда Шрёдера либо Вилли Брандта", — дополняет Камкин.

Так что генеральный политический курс в целом будет примерно таким же вне зависимости от победившего кандидата, уверен Камкин.

"Может быть, будут какие-то небольшие подвижки, но каких-то радикальных изменений, радикальной смены вех я бы здесь не предвидел", — заключает эксперт.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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