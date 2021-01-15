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В Германии стартует предвыборная "гонка канцлеров"

Мир » Европа » Евросоюз

Ангела Меркель занимает пост канцлера Германии уже 16 лет. Она — один из самых авторитетных и влиятельных мировых политиков. Но осенью фрау канцлер уйдет в отставку. Сейчас её партия — христианско-демократический союз (ХДС) стоит перед непростым выбором: кто же сменит Меркель на посту?

В Германии стартует предвыборная "гонка канцлеров"

Уже завтра, 16 января, состоятся выборы председателя ХДС. Впервые в истории съезд партии пройдёт в онлайн-режиме. Для этого был разработан специальный партийный портал.

Пока претендентов трое. И, как отмечают немецкие СМИ, они "на первый взгляд похожи друг на друга: трое белых мужчин средних лет, все родом из одного региона — Северный Рейн-Вестфалия, и каждый имеет диплом юриста".

А ещё они дают аналогичные обещания сосредоточиться на таких вопросах, как изменение климата и цифровая экономика.

Кто участвует в гонке за лидерство в партии

Армин Лаше

Популярный премьер-министр самого густонаселенного государства Германии, Северной Рейн-Вестфалии. Он позиционирует себя как "кандидата на преемственность" и некоторое время считался предпочтительным кандидатом Ангелы Меркель. Он защищал ее позицию во время кризиса беженцев 2015 года и известен своей либеральной политикой, страстью к ЕС и способностью общаться с иммигрантскими сообществами.

Но его призыв к скорейшему ослаблению ограничений Covid прошлой весной удивил многих и, как сообщается, привел в ярость Меркель.

Норберт Реттген

Эксперт по иностранным делам в правительстве Меркель и бывший министр окружающей среды.

Когда-то считавшийся маловероятным победителем, он увеличил свои шансы с помощью энергичной цифровой кампании, направленной на женщин и молодых избирателей, и даже выпустил плейлист Spotify.

Постоянный участник немецких новостных программ и ток-шоу, он сторонник "жёсткой позиции" по отношению к Китаю и России.

Фридрих Мерц

Его СМИ называю фаворитом гонки.

Он долгое время был влиятельной фигурой в ХДС. Опытный оратор, который сделал состояние в бизнесе и банковском деле. Стремится распространить свой экономический опыт в стране, которой рано или поздно придется иметь дело с финансовыми последствиями пандемии коронавируса.

Автор: Ольга Лебедева
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